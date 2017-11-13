Doğan Holding Ankara Temsilcisi Barbaros Muratoğlu beraat etti. Mahkûmiyet kararını bozan temyiz mahkemesi, Muratoğlu'nun haksız yere tutuklu kaldığı süre için tazminat davası açabileceğini belirtti.

Muratoğlu, FETÖ/PDY örgütüne üye olmamakla birlikte bilerek ve isteyerek yardım etme suçlarından 6 ay tutuklu kalmıştı. İstanbul 13. Ağır Ceza Mahkemesi'nin 15 Haziran'da verdiği kararda 2 yıl 1 ay hapis cezasına çarptırılan Muratoğlu, tahliye edildikten sonra kararı istinaf yasa yoluna götürmüştü.

İstanbul Bölge Adliye Mahkemesi 2. Ceza Dairesi bugün verdiği kararda Muratoğlu'nun itirazını haklı bularak alt mahkemenin verdiği mahkûmiyet kararını bozdu.

Beraat kararında, iddianamede dahi örgüt adına işlenen bir suçtan bahsedilmediği, silahlı terör örgütüne yardım etme suçunun ise unsurlarının oluşmadığı belirtildi.

Kararda, mahkeme masraflarının hazineden karşılanacağı ve Muratoğlu'nun suç işlemediği halde tutuklu kalmasından kaynaklanan mağduriyeti nedeniyle tazminat davası açma hakkının olduğu ifade edildi.