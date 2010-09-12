Barbaros Hayrettin Paşa'nın hayatı çizgi dizi olacak

T24- Barbaros Hayrettin Paşa'nın hayatı, her biri 24 dakikalık 39 bölümden oluşan 3 boyutlu çizgi film dizisiyle anlatılacak.



Osmanlı donanmasının ünlü Kaptan’ı Deryalarından Barbaros Hayrettin Paşa’nın hayatı, her biri 24 dakikalık 39 bölümden oluşan 3 boyutlu çizgi film dizisiyle anlatılacak.

Çizgi dizide Fatih, Yavuz ve Kanuni dönemlerinde Osmanlı İmparatorluğu’nun dünya devletleriyle ilişkileri, tarihe geçen ünlü kaleler ve donanmalar da yer alıyor.





Çizgi dizi projesini hazırlayan Mavi Ağaç Film Prodüksiyon şirketi Ankara Şube Müdürü Mihriye Hakan, AA muhabirine yaptığı açıklamada, "Barbaros Projesi"nin Kültür ve Turizm Bakanlığınca da destekleme kapsamına alındığını söyledi.





Görsel hafıza teknikleri kullanılarak Türkçe ve İngilizce hazırlanan çizgi dizinin esas olarak Barbaros’un korsanlıktan Kaptan’ı Derya’lığa uzanan hayatını içerdiğini anlatan Hakan, "Ayrıca üç büyük padişah döneminde Osmanlı İmparatorluğu’nun dünya devletleri ve dönemin ünlü kral, kraliçe ve sultanlarıyla olan ilişkileri, tarihe geçen ünlü donanma ve kaleler de senaryoda yer alıyor" dedi.





Hakan, her biri 24 dakikalık çizgi film dizisinin 39 bölüm olarak projelendirildiğini ifade ederek, "Bu yaklaşık 10 uzun metrajlı film demektir. Tamamı 29 ay sürecek projenin 3 sezon yayınlanması öngörülmüştür" diye konuştu.



"Genel izleyici kitlesine hitap edecek"



Senaryo kaleme alınırken, ilköğretim çağı başta olmak üzere genel izleyici kitlesine ve dünya kamuoyuna hitap edecek şekilde hassasiyet gösterildiğini belirten Hakan, "Osmanlı kültürünün güzellikleri, diğer dünya devletleriyle olan ekonomik, politik, sosyal ve askeri alanlarda yaşanan ilişkiler, dönemin imparator, kral ve sultanlarıyla olan ilişkiler, ülkeler arasındaki savaşlar, kaleler, donanmalar, tarihe mal olmuş kara ve özellikle deniz savaşları kan akıtma sahnelerinden uzak olacak şekilde ve tarihi gerçeklere uygun olarak senaryolaştırılmıştır" dedi.



Projenin çizgi film dışında, çocuklara yönelik oyun kartları, kutu ve PC oyunları ile web sitesini de içerdiğini bildiren Hakan, projeye Milli Eğitim ve Ulaştırma Bakanlıkları ile Denizcilik Müsteşarlığı ve Deniz Kuvvetleri Komutanlığı başta olmak üzere denizcilikle ilgili bütün kurum ve kuruluşların desteğini almak üzere çalışmaların devam ettiğini kaydetti.





Hakan, çizgi dizinin 2011 yılı sonbahar aylarında yayına girmesini beklediklerini sözlerine ekledi.



