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Yaşam

Barbaros Bulvarı'nda vinç arabanın üstüne devrildi!

Yola devrilen tonlarca ağırlıktaki vinci kaldırma çalışmaları devam ediyor

23 Ekim 2014 12:50

Beşiktaş Barbaros Bulvarı'ndan Boğaziçi Köprüsü istikametinde sabah saatlerinde yol kenarı peyzaj çalışması yapan vinç devrildi. Vincin üzerine devrildiği otomobil büyük hasar görürken yoldan geçen bir aracın da arka camı kırıldı.

Otomobili hasar gören sürücü Recep Cengiz, “Sabah trafiği ben yolumda hafif hafif gidiyordum. Üstten geldiği için çok fark edemedim ama  bir gürültü geldi. Ben 30 cm ile kurtuldum. Hemen aracımdan dışarı çıktım. Başımıza neyin geldiğini o zaman gördüm. Bu tedbirsizliğin göstergesi. Vinç kelebeklerini açmadan hareket etmiş. Zemin de toprak olunca devrilmiş. Ben araçta tektim. Olayın yek iyi tarafı yaralanan veya ölenin olmaması" dedi.

Kaza nedeniyle Barbaros Bulvarı'ndan Boğaziçi Köprüsü istikametine trafik verilmezken, Boğaziçi Köprüsü'nden Beşiktaş katılımında ise trafik yoğunluğu oluştu.

Yola devrilen tonlarca ağırlıktaki vinç uzun uğraşlar sonucu kaldırıldı. Bu nedenle Boğaziçi Köprüsü yönünde bir süre kapanan yol trafiğe açıldı.

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