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Baransu'yu protesto kampanyası başlattılar

Taraf gazetesi yazarı Mehmet Baransu'nun mikro blog sitesi twitter'da paylaştığı mesaja gazetecilerin tepkisi sürüyor

19 Aralık 2012 14:15

 

Mehmet Baransu'nun Milliyet gazetesinde Aslı Aydıntaşbaş'ın yazısına cevaben twitter üzerinde paylaştığı mesaj nedeniyle bir grup gazeteci imza kampanyası başlattı. Kampanya çağrısını yapan Ezgi Başaran, Can Dündar, Sedat Ergin, Mehveş Evin, Banu Güven, Nuray Mert, Özgür Mumcu, Ahmet Hakan, Nazlı Ilıcak ve Soli Özel, "Mehmet Baransu’nun, Taraf gazetesindeki istifaları yorumlayan meslektaşımız Aslı Aydıntaşbaş’a yönelik olduğu anlaşılan sözleri, kabul edilemez. 
Baransu cinsiyetçi bir tavırla, görüşünden rahatsız olduğu bir kadın gazetecinin itibarını sosyal medyada kasıtlı olarak zedelemeye çalışmıştır. Bu sözler, sadece bir kadına yönelik olduğu için değil, aynı zamanda gazetecilik mesleği adına üzüntü vericidir. 
Biz, kadın ve erkek gazeteciler olarak cinsiyetçi, kişilik haklarına saldıran, rencide edici ve meslek etiğini ayaklar altına alan sözleri nedeniyle Baransu’yu kınıyoruz. " açıklaması yaptı.
İmza kampanyası internet ortamında http://imza.la/baransu-yu-kiniyoruz adresinden sürdürülüyor
 

Candan Yıldız'ın "Ruhunu satan gazetecilik" yazısını okumak için tıklayın

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