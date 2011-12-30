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Baransu: Kasımpaşalı Erdoğan'dan mı korkacağım?

Mehmet Baransu'nun, Şırnak Uludere'de 35 kişinin ölümü üzerine, Taraf gazetesindeki "İstihbarat MİT ajanından geldi" şeklindeki haberine tepki gösteren Erdoğan'a twitter&

30 Aralık 2011 02:00


Ahmet Küçük - T24


Şırnak Uludere'de 35 sivilin TSK operasyonunda hayatını kaybetmesinin ardından, Taraf gazetesinde "İstihbarat MİT ajanından geldi" şeklinde bir haber yayımlandı. Habere en büyük tepki ise Başbakan Erdoğan'dan, "köşe yazarlığı yapan cambazlar var" sözleriyle geldi. Erdoğan'ın açıklamalarına Taraf gazetesi yazarı Mehmet Baransu ise MİT'i Başbakan'dan daha iyi bildiğini öne sürerek, "Sayın Başbakan ben eli silah tutanlardan korkmadım. Kasımpaşalı Tayyip Erdoğan'dan korkacağımı zannediyorsanız yanılıyorsunuz" dedi.


Başbakan Erdoğan'dan Uludere için ilk açıklama: Üzücü


Baransu: İstihbarat MİT ajanından geldi





Başbakan Tayyip Erdoğan, Şırnak Uludere'de yaşanan 35 kişinin ölümüyle sonuçlanan olay hakkında konuştu. Erdoğan, Taraf gazetesi yazarı Mehmet Baransu'nun bugün "İstihbarat MİT ajanlarından geldi" şeklindeki haberine tepki göstererek, "Bazı köşe yazarlığı yapan cambazlar var bunlar istihbarat teşkilatımızı bizden daha iyi biliyorlar. Güya MİT’in verdiği bilgilerle bu olmuş. MİT’in son anda verdiği bir bilgi yoktur" dedi.


Başbakan Erdoğan'ın bu açıklamasına twitter'dan cevap veren Baransu, "Sayın Başbakan iki canbaz bir ipte oynamaz, hatırlatayım size. Öyle böcek diyerek olayı sulandırmayın Gerçeği siz de benim gibi biliyorsunuz. Emre Uslu I. Koşaner istifa edecek dediğinde de esip gürlemiştiniz. Ne oldu sonra... Hatırlatayım dedim. Sayın Başbakan hatırlatayım. Senin İçişleri bakanına bağlı jandarma beni dinledi. Şimdi de evimin ve iş yerimin üzerine bir heron istiyorum. Sayın Başbakan, bugün anladım ki sizden daha iyi MİT'i biliyorum. MİT arşivlerini Mossad'a açmıştı. Böceğe değil mossad ajanlarına bak. Bu ülke canbazın kim olduğunu da öğrenecek. Canbazları da. Sayın Başbakan siz de çok iyi bildiklerinizi öğreneceksiniz. Sayın Başbakan ben eli silah tutanlardan korkmadım. Kasımpaşalı Tayyip Erdoğan'dan korkacağımı zannediyorsanız yanılıyorsunuz" dedi.



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