Baran ve Deniz'e hapis talebi!

Ümraniye’de bir eylemin ardından şüphe üzerine gözaltına alınan ve 2,5 yıl tutuklu yargılanan ardından da 28 Haziran’da tahliye edilen üniversite öğrencileri Baran Nayır ile Ali Deniz Kılıç’ın yargılanmasına devam edildi. Baran Nayır ile Ali Deniz Kılıç için mütalaasını veren savcı iki sanığında 4 ayrı suçtan 7.5 yıldan 21 yıla kadar hapis ile cezalandırılmasını istedi.

Selahattin Günday’ın radikal.com.tr’de yer alan haberine göre;’Silahlı terör örgütüne üye olmak’ ve ’tehlikeli madde bulundurmak’ ile suçlanan öğrenciler, İstanbul 10. Ağır Ceza Mahkemesi ’nde görülen duruşmaya katılmadı. Duruşmada savcı Bilal Bayraktar, esas hakkındaki mütalaasını açıkladı. Savcı, Baran Nayır ile Ali Deniz Kılıç’ın ’örgüte yardım ve yataklık’, ’patlayıcı madde bulundurmak’, ’ Terör örgütü propagandası yapmak’, ’toplantı ve gösteri yürüyüşleri kanunu muhalefet’ suçlarından 7.5 yıldan 21 yıla kadar hapis ile cezalandırılması istedi. Savcının mütalaasına karşı sanıklara ve avukatlara savunma için süre verilerek duruşma ertelendi.

Silahlı terör örgütüne üye olmak’ ve ’tehlikeli madde bulundurmak’ suçlamasıyla 2,5 yıldır tutuklu yargılanan Üniversite öğrencileri Baran Nayır ile Ali Deniz Kılıç 28 Haziran 2012 tarihinde tahliye edildi. Mahkeme Heyeti, sanık Baran Nayır ve Ali Deniz Kılıç’ın tahliyesine gerekçe olarak ise "tutuklu kaldıkları süreyi" göstermişti.