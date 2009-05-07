Baran Tursun davasının hakimi çekildi

İzmir’de “dur" ihtarına uymadığı gerekçesiyle açılan uyarı ateşi sonucunda yaşamını yitiren Baran Tursun'un yakınlarına açılan davanın hakimi çekildi.



İzmir'de, "dur" ihtarına uymadığı gerekçesiyle açılan uyarı ateşi sonucunda yaşamını yitiren Baran Tursun'un babası Mehmet, annesi Berrin, kardeşi Şelale, amcası Süleyman Tursun'un, "yargı görevini yapanı etkilemek" ve görevlileri tehdit" suçlamasıyla yargılandıkları mahkemenin hakimi davadan çekildi.



Karşıyaka 3. Asliye Ceza Mahkemesinde görülen davaya tutuksuz yargılanan Mehmet Tursun ile avukatı katıldı. Berrin, Şelale ve Süleyman Tursun ise duruşmaya gelmedi.



Hakim Arif Atılgan, Baran Tursun'un ölümüne neden olduğu öne sürülen polis memuru Oral Emre A'nın yargılandığı Karşıyaka 1. Ağır Ceza Mahkemesinde görülen davanın ilk duruşmasında üye hakim olarak görev yaptığını hatırlattı. Hakim Atılgan, mahkemeye yeni atandığını ve Ceza Muhakemesi Kanununun ilgili maddeleri uyarınca davaya bakmasının mümkün olmadığını belirterek, davadan çekildiğini açıkladı.



Şikayetçi polislerin avukatı Tolga Yurdakul ise duruşmadan sonra yaptığı açıklamada, hakimin çekilme talebinin Karşıyaka Ağır Ceza Mahkemesine gönderileceğini, talebin yerinde görülmesi halinde Adli Yargı Komisyonu tarafından yeni bir hakimin görevlendirileceğini söyledi.



Davanın geçmişi



Karşıyaka ilçesi Bayraklı semtinde 25 Kasım 2007'de, polis ekiplerinin "dur" ihtarına uymadığı için kovaladıkları Baran Tursun yönetimindeki 35 AL 9207 plakalı araç, ağaçlara ve elektrik direğine çarpmıştı. Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesine kaldırılan ve başının arka kısmında kurşun yarası olduğu belirlenen Tursun, bir süre yaşam destek ünitesine bağlı tutulduktan sonra yaşamını yitirmişti.



Kovalamaca sırasında uyarı ateşi açtığı iddiasıyla gözaltına alınan ve çıkarıldığı mahkemece tutuklanan polis memuru Oral Emre A, ilk duruşmada tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakılmıştı.



İlk duruşmada Tursun'un kardeşi Şelale Tursun, yanında getirdiği yumurtaları sanık Oral Emre A'ya atmış, baba Mehmet Tursun ise dava görülürken duruşma salonundan ayrılarak, Karşıyaka Adalet Sarayı önünde basın mensuplarına açıklamalar yapmıştı. Cebinden çıkardığı kalemi kıran Tursun, Asayişten Sorumlu Emniyet Müdürü Naci Kuru, Bornova Asayiş Ekipler Amiri Bülent Girgin ile polis memuru Oral Emre A'ya yönelik iddialarda bulunmuştu. Tursun ailesi daha sonra çeşitli sivil toplum örgütleriyle de yaptıkları basın toplantılarında benzer sözler sarf etmişti.



Tursun ailesine Karşıyaka Adalet Sarayı önündeki açıklamaları nedeniyle Karşıyaka 3. Asliye Ceza Mahkemesinde dava açılmıştı. Adalet Bakanlığının aileye açılan davaya TCK 301. madde yönünden izin vermemesi üzerine, davaya "tehdit", "hakaret", "yargı görevini yapanı engelleme" suçlarından devam edilmişti.



Tursun ailesi ve sivil toplum kuruluşları temsilcilerine, daha sonra yaptıkları açıklamalar nedeniyle Karşıyaka 5. Ağır Ceza Mahkemesinde bir dava daha açılmıştı.



