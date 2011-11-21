-Baran Saltuk İstanbul'da toprağa verildi İSTANBUL (A.A) - 21.11.2011 - Şişli'de evlerinin penceresinden düşerek hayatını kaybeden sanatçı Rahmi Saltuk'un oğlu Baran Saltuk (21), İstanbul'da toprağa verildi. Baran Saltuk için, Hacı Bektaşi Veli Anadolu Kültür Vakfı İstanbul Şubesi Alevi Kültür Merkezi'nde düzenlenen törene, Türkiye Kominist Partisi (TKP) Genel Başkanı Erkan Baş, eski DSP Genel Başkanı Zeki Sezer, eski CHP milletvekilleri Mehmet Sevigen, Berhan Şimşek, DİSK Tekstil İşçileri Sendikası Genel Başkanı Rıdvan Budak, sanatçılar Edip Akbayram ve Arif Sağ ile yakınları katıldı. CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun da çelenk gönderdiği cenaze töreninde, Saltuk ailesi üyeleri taziyeleri kabul etti. Baran Saltuk'un annesi Asuman ile babası Rahmi Saltuk'un güçlükle ayakta durdukları görüldü.