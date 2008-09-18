T24 LogoT24 Logo
Dünya

Barakuda Palin'i hacklediler

ABD'de Cumhuriyetçi Parti'nin başkan yardımcısı adayı Sarah Palin'in özel e-posta adresinden yaptığı yazışmalar korsanlarca hack'lendi

18 Eylül 2008 03:00

ABD'de Cumhuriyetçi Parti'nin başkan yardımcısı adayı Sarah Palin'in özel e-posta adresinden yaptığı yazışmalar hack'lendi.

Gençliğindeki öfkeli hareketlerinden ötürü lakabı 'Barakuda'ya çıkan Palin'in Yahoo üzerinden kullandığı kişisel e-postasının "hack"lenmesi ve bazı mesajların internet sitelerinde yayımlanması, Cumhuriyetçi aday John McCain'in kampanyası tarafından yapılan açıklamayla protesto edildi.

Açıklamada, "bu, Alaska Valisi Palin'in özel hayatının şoke edici bir biçimde ihlali anlamına geliyor ve yasaları da ihlal ediyor. Olay, ilgili yetkililere intikal ettirildi" ifadesine yer verildi.

İnternet sitelerinde yer alan bazı e-posta mesajlarında Palin'in, vali olarak bazı resmi işlerinde resmi e-posta adresini değil, özel e-posta adresini kullandığı görüldü.

McCain'in yardımcısı seçilene kadar ülke çapında tanınmayan 44 yaşındaki kadın vali Palin, son haftalarda sertlik yanlısı mesajları ve ailesiyle ilgili gelişmelerle ABD'nin gündeminde en üst sıralara yükselmişti.

ETİKETLER

haber

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"Türkiye-Rusya ilişkileri Libya'da yeni bir sınav verecek"...

Faili meçhul cinayetler davasında son dönemeç: Mağdur aileler, 'davanın üstünün...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Cem Küçük "Erdoğan giderse yargılanırız" deyince AKP'li Metiner: Korkutma bizi,...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Erdoğan’ın ilk müsteşarı ve eski bakan Ömer Dinçer: Kopuşum 17-25...

Muş'ta HDP'li 3 belediye başkanı ile CHP'li Urla Belediye Başkanı...

'Türkiye en çok hangi kuruma güveniyor?' araştırmasında şaşırtan sonuç  ...

Selahattin Demirtaş, Leman dergisinde çizmeye başladı...

Uludağ'da kaybolan amatör dağcıların cansız bedenlerine ulaşıldı...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24