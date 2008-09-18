Barakuda Palin'i hacklediler

ABD'de Cumhuriyetçi Parti'nin başkan yardımcısı adayı Sarah Palin'in özel e-posta adresinden yaptığı yazışmalar hack'lendi.



Gençliğindeki öfkeli hareketlerinden ötürü lakabı 'Barakuda'ya çıkan Palin'in Yahoo üzerinden kullandığı kişisel e-postasının "hack"lenmesi ve bazı mesajların internet sitelerinde yayımlanması, Cumhuriyetçi aday John McCain'in kampanyası tarafından yapılan açıklamayla protesto edildi.



Açıklamada, "bu, Alaska Valisi Palin'in özel hayatının şoke edici bir biçimde ihlali anlamına geliyor ve yasaları da ihlal ediyor. Olay, ilgili yetkililere intikal ettirildi" ifadesine yer verildi.



İnternet sitelerinde yer alan bazı e-posta mesajlarında Palin'in, vali olarak bazı resmi işlerinde resmi e-posta adresini değil, özel e-posta adresini kullandığı görüldü.



McCain'in yardımcısı seçilene kadar ülke çapında tanınmayan 44 yaşındaki kadın vali Palin, son haftalarda sertlik yanlısı mesajları ve ailesiyle ilgili gelişmelerle ABD'nin gündeminde en üst sıralara yükselmişti.

