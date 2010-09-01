-BARAK'TAN FİLİSTİN'E ZEYTİN DALI KUDÜS (A.A) - 01.09.2010 - İsrail Savunma Bakanı Ehud Barak, yapılacak bir barış anlaşması çerçevesinde Kudüs'ün bazı bölümlerini Filistinlilere bırakmaya hazır olduklarını söyledi. Barak, barış görüşmelerinin arifesinde Haaretz gazetesine yaptığı açıklamada, Kudüs'teki bölünmenin, kentin kutsal alanlarının "özel bir rejimle" idare edilmesini içermesi gerektiğini belirtti. "Batı Kudüs ile 200 bin kişinin barındığı 12 Yahudi yerleşimi bizim olacak. Çeyrek milyon Filistinlinin yaşadığı Arap semtleri onların olacak" diyen Barak, Eski Şehir, Zeytin Dağı ve Davud Şehri'nde özel bir rejimin olması gerektiğini söyledi. İsrail, kentin doğusunu 1967 savaşında Ürdün'den almış ve uluslararası camia onaylamadığı halde kenti ilhak etmişti. Filistinliler, Doğu Kudüs'ün, kurulacak bir Filistin devletinin başkenti olmasını istiyor. Barak'ın dile getirdiği çözümün, eski İsrail Başbakanı Ehud Olmert tarafından iki sene önce kesilen barış görüşmeleri sırasında tartışılan planı anımsattığı belirtiliyor.