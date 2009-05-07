Sakarya’nın Karasu İlçesi sahilinde bir barakada kendine aşırı miktarda eroin enjekte eden 37 yaşındaki Şenol Akyasan kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.



Olay dün saat 16.00 sıralarında Karasu sahilinde meydana geldi. Karasu Belediyesi'ne temizlik hizmeti veren şirkette çalışan Şenol Akyasak, sahilde bulunan barakada yakınları tarafından yanında bir şırıngayla kendinden geçmiş halde bulundu. 3 çocuk babası Şenol Akyasan kaldırıldığı Karasu Devlet Hastanesi'nde tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.



Yapılan incelemede Şenol Akyasan'ın her iki kolunda da çok sayıda iğne izi bulunurken, bu kişinin poliste daha önce uyuşturucu bağımlısı olduğuna ilişkin kayıt olduğu belirtildi.



Barakada altın vuruş yapan Şenol Akyasan'ın cesedi Cumhuriyet Savcılığı'nın incelemesinin ardınan otopsi için istanbul Adli Tıp Kurumu'na gönderildi.







