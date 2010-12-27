-BARAK: TÜRKİYE İLE GERİLİM DAĞILMALI TEL AVİV (A.A) - 27.12.2010 - İsrail Savunma Bakanı Ehud Barak, "Türkiye ile İsrail arasındaki gerilimin dağılması gerektiğini" söyledi. Barak, İsrail'in savunma sanayi firmalarından Elbit Systems'da yaptığı incelemeler sırasında, "Akıl ve mantık bize Türkiye ile gerginliğin giderilmesi için ne mümkünse yapmamız gerektiğini söylüyor. Gerilimi arkada bırakmamız ve Türkiye ile uzlaşmazlıklarımızı, Ortadoğu politikasının temel konusu haline dönüştürmememiz gerek" dedi. Ehud Barak, soruları cevaplandırırken de İşçi partisi olarak, İsrail'in Filistinliler'le konuşması gerektiğine inandıklarını söyledi. Bunun kolay olmayacağını, her iki tarafın da zor kararlar alma durumunda kalacaklarını da dile getirdi. İsrail Savunma Bakan Yardımcısı Matam Vilnai de İsrail Dışişleri Bakanı Avigdor Lieberman'ın "Türkiye'nin özür talebi, cüretkarlığın da ötesinde. Özür falan yok. Tam tersine özrü biz Ankara'dan bekliyoruz" açıklamalarını eleştirerek, "herzamanki gibi zavallı ve gereksiz" değerlendirmesinde bulundu. Vilnai, Lieberman'ın yorumlarının İsrail'e herhangi bir katkıda bulunmadığını, tam tersine zarar verdiğini vurguladı. Matam Vilnai, İsrail Başkanlığı'ndan yapılan ve "Dışişleri Bakanı'nın görüşlerinin hükümetin tavrını yansıtmadığına" ilişkin açıklamaya atıfta bulunurken de İsrail Başbakanı ile Dışişleri Bakanı'nın medya önünde farklı fikirlere sahip olduklarına dikkati çekti ve "Hükümetin politikası net. Bunlar benim umduğum gibi uygulanmayabilir ama prensipte doğru yöndedir" dedi.