Barak: Büyükelçiye yapılan hataydı

T24 - Tel Aviv Büyükelçisi Oğuz Çelikkol ve İsrail Savunma Bakan Yardımcısı Danny Ayalon'un görüşmesi sırasında yaşanan "alçak koltuk krizi" sonrası İsrail'den ilk üst düzey ziyaret bugün (17 Ocak 2010) gerçekleşti. Ziyareti gerçekleştiren Savunma Bakanı Ehud Barak, Savunma Bakanı Vecdi Gönül ve Dışişleri Bakanı Ahmet Davutoğlu ile görüştü. Barak görüşmeler sonrası yaptığı açıklamada, "Yaşananlar geride kaldı. Büyükelçiye yapılan hataydı" dedi. Barak, Türkiye ziyareti öncesi Başbakan Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanı Abdullah Gül ve Genelkurmay Başkanı Orgeneral İlker Başbuğ'a randevu talebinde bulunmuş, ancak olumlu yanıt alamamıştı.



Geçtiğimiz hafta Tel Aviv Büyükelçisi Oğuz Çelikkol'a, İsrail Dışişleri Bakanı Danny Ayalon tarafından gösterilen ve diplomatik teamüllere sığmayan "alçak koltuk tepkisi" sonrası İsrail'den ilk ziyareti bugün (17 Ocak 2010) Savunma Bakanı Ehud Barak gerçekleştirdi.



Barak, havaalanında Ankara Vali Yardımcısı, İsrail'in Ankara Büyükelçisi ve Savunma Bakanlığı adına bir tuğgeneral tarafından karşılandı.



İlk olarak Anıtkabir'i ziyaret eden Barak, Anıtkabir Özel Defteri'ne "Savaşta ve barışta bir kahraman olan Kemal Atatürk'e büyük takdir ve hayranlık duygularımla buradayım. Bölgemizi barış ve istikrarlı kılmak için onun mirasından ilham alıyoruz" diye yazdı.



Üst düzey randevu taleplerine olumlu yanıt alamayan Barak, Dışişleri Bakanı Ahmet Davutoğlu ve Savunma Bakanı Vecdi Gönül ile görüştü.



Barak'ın Davutoğlu ile gerçekleştirdiği görüşme sırasında Tel Aviv Büyükelçisi Oğuz Çelikkol ve İsrail'in Ankara Büyükelçisi Gabby Levy hazır bulunurken, görüşme sonrası herhangi bir açıklama yapılmadı.



Barak: Yapılanlar hataydı ancak geçmişte kaldı



Daha sonra muadili Vecdi Gönül'le bir görüşme gerçekleştiren Barak ikili görüşme sonrası, "Ziyaretiniz öncesinde bir koltuk krizi yaşanmıştı. İsrail Dışişleri Bakan Yardımcısı Ayalon’un açıklamaları devam etti. ’Büyükelçiyi sınır dışı ederiz’ şeklinde. Sizin değerlendirmeniz nedir?" sorusuna, "Dışişleri Bakan Yardımcısı zannediyorum özürlerini iletmişti. İnanıyorum ki bir hata oldu" yanıtını verdi.



Barak, "Bugün (17 Ocak 2010) Sayın Büyükelçi ile de görüştüm. Diplomatik ilişkilerin her zaman diplomatik kurallara göre işletilmesi gerekir. Biz de uluslararası diplomatik kurallara bağlıyız. Diplomatik faaliyetlerimizi bu standartlar çerçevesinde yürütüyoruz. Geçen hafta bazı gelişmeler yaşanmış olabilir ancak bunlar geride kaldı. Büyükelçiye yapılan hataydı" dedi.



Gönül ise İsrail’li bir gazetecinin, "Son yaşanan gelişmelerin ışığında İsrail halen stratejik bir müttefik olabilir mi?" sorusuna, "Biz aynı bölgede yaşıyoruz. ’Komşu’ demiştim. Ortak sınırlarımız olmasa da aynı çıkarlarımız var. Aynı çıkarlara sahip olduğumuz sürece birlikte çalışacağız. Çıkarlarımız bu şekilde yönlendirdiği sürece her alanda işbirliği yapmak isteriz" karşılığını verdi.



Ankara'dan Barak'a randevu yok



Ehud Barak, Başbakan Recep Tayyip Erdoğan ve Abdullah Gül'e randevu talebinde bulunmuş ancak Başbakan, yurt dışı ziyaretini, Cumhurbaşkanı da İstanbul'da olması nedeniyle bu talebe olumsuz yanıt vermişti.



Genelkurmay Başkanı Orgeneral İlker Başbuğ'dan da bir talepte bulunan Barak'a, Başbuğ'da Ankara dışında olması nedeniyle olumlu yanıt vermemişti.



Krizi başlatan dizi: Kurtlar Vadisi



Bir televizyon kanalında uzun bir süredir yayında bulunan Kurtlar Vadisi adlı bir dizide yaşananlarla krizin ilk adımı atılmıştı.



Dizideki bir sahnede, İsrail'li ajanlar "bebek hırsızları" olarak gösterilmiş, bu sahne sonrası Tel Aviv Büyükelçisi Oğuz Çelikkol, İsrail Dışişleri Bakanlığı'na çağrılmıştı.



Diplomasinin bittiği yer: Alçak koltuk



Çelikkol'un İsrail Bakanlığı'na çağrılarak İsrail Dışişleri Bakan Yardımcısı Danny Ayalon ile görüşmüş, görüşme sırasında Ayalon'un bir basın mensubuna İbranice, "Benden alçakta oturuyor. Masada Türk Bayrağı yok ve dikkat edin gülümsemiyoruz" diyerek İsrail ve Türkiye arasında yeni bir diplomatik krize, "alçak koltuk" krizine neden olmuştu.



Yaşananlar sonrası Çelikkol, Bakan yardımcısı ile görüşme sırasında belirtilen detaylara dikkat etmediğini ve yaşananalra bu şekilde yaklaşmadığını ifade etmişti.



Bu gelişmelerin ardından Türkiye Dışişleri Bakanlığı İsrail'den açık ve resmi bir özür beklemiş, Cumhurbaşkanı Abdullah Gül İsrail'e gün sonuna kadar süre tanımış, resmi bir özrün gelmemesi halinde Çelikkol'un ilk uçakla Türkiye'ye döneceğini söylemişti.



Gül'ün açıklamasından bir süre sonra İsrail kaynaklarından, yaşananlardan dolayı özür dilendiğine dair resmi bir özür gelmiş, kriz o an için çözülmüştü.



Ayalon'dan tehdit: Büyükelçiyi sınırdışı ederiz



Dün (16 Ocak 2010) konuyla ilgili Channel 2 isimli İsrail televizyonuna konuşan İsrail Dışişleri Bakan Yardımcısı Danny Ayalon, yaşananlar sonrası Büyükelçi Çelikkol'un yorumlarını sürdürmesi üzerine, "Belki, büyükelçiyi sınırdışı ederiz" açıklamasıyla bir tehditte bulunmuştu.



Ayalon katıldığı programda, yaptıklarında bir kasıt olmadığını, niyetinin büyükelçiyi aşağılamak değil Türk halkına görsel bir "tehdit mesajı" göndermek olduğunu söylemiş, "Eğer bir aşağılama varsa bu da Davos'ta Başbakan Erdoğan'ın İsrail Cumhurbaşkanı Şimon Peres'e yaptığıdır" demişti.