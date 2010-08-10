-BARAK BASKININ SORUMLULUĞUNU ÜSTLENDİ ANKARA (A.A) - 10.08.2010 - İsrail Savunma Bakanı Ehud Barak, Gazze'ye yardım götüren gemilerden Mavi Marmara'ya 31 Mayıs'ta düzenlenen baskının tüm sorumluluğunu üstlendiğini söyledi. İsrail'de yayımlanan Haaretz gazetesinin haberine göre Barak, emekli Yüksek Mahkeme Yargıcı Jacob Turkel'in başkanlık ettiği İsrail komisyonuna verdiği ifadede, Gazze'ye giden gemilerin engellenmesi için orduya verilen talimatların sorumluluğunu kabul ettiğini belirtti. Ehud Barak, "Benim komutam altında meydana gelen her şeyin sorumluluğunu üstleniyorum. Siyasi düzeyde verilen tüm emirlerin mesuliyetini taşıyorum" dedi. İsrail'in Mavi Marmara'ya baskınında 9 Türk hayatını kaybetmişti.