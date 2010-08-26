Barajlardaki doluluk oranı 2 kat arttı

T24- DSİ 11. Bölge Müdürlüğü yetkilileri, Edirne, Kırklareli ve Tekirdağ'daki 8 barajın doluluk oranının yüzde 65,80 olduğunu bildirdi. Toplam 584,60 milyon metreküp depolama hacmine sahip 9 barajda 418,53 milyon metreküp su bulunuyor.





Barajlarda geçen yıl aynı dönemde ise 192,09 milyon metreküp su bulunuyordu. Doluluk oranı yüzde 65,80 olan barajlardaki su miktarları şöyle:

25 Ağustos 2010 25 Ağustos 2009

Barajlar (milyon metreküp)

Süloğlu 39,86 7,86

Altınyazı 21,30 2,19

Kadıköy 23,36 5,55

Y.Karpuzlu 24,80 28,15

Sultanköy 10,70 13,16

Kayalıköy 111,57 55,21

Kırklareli 78,65 43,33

Armağan 46,75 20,72

Karaidemir 61,51 15,92

Toplam 418,53 192,09

Bu arada DSİ 11. Bölge Müdürlüğü ekiplerinin yaptığı ölçümlere göre ise Meriç Nehri'nin su debisi 110 metreküp/saniye, Tunca Nehri'nin debisi 15,5, Ergene Nehri'nin debisi ise 5,1 metreküp/saniye olarak belirlendi.