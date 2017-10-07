Baraja atlayan temizlik işçisi yaşam savaşını kaybetti

Hüseyin EMCAN/BİGADİÇ(Balıkesir), (DHA)- BALIKESİR\'in Bigadiç İlçesi\'nde, belediye temizlik işçisi 28 yaşındaki Ahmet Ergün, baraja atlayarak intihar girişiminde bulundu. Hastaneye kaldırılarak tedaviye alınan Ergün öldü.

Olay, geçen çarşamba günü meydana geldi. 112 acil servisi arayan bir kişi, Yörücekler Barajı\'na atlayarak intihar edeceğini söyledi. İhbar üzerine harekete geçen ekipler, vakit kaybı yaşanmaması için ilçe merkezine 7 kilometre uzaklıktaki köylülere de konuyu iletip bölgenin kontrol edilmesini istedi. Bölgeye giden köylüler, suda hareketsiz yatan bir kişi olduğunu gördü. Kıyıya çıkarılan bu kişiye, olay yerine ulaşan sağlık ekipleri müdahale etti. Bigadiç Belediyesi\'nde temizlik işçisi Ahmet Ergün olduğu belirlenen baygın kişinin kalbinin durduğu belirlendi. Sağlık ekiplerinin müdahalesiyle kalbi çalıştırılan ve hayata döndürülen Ergün, ambulansla Balıkesir Şehir Hastanesi\'ne kaldırıldı. Yoğun bakımda tedaviye alınan bilinci kapalı Ergün, dün akşam kurtarılamadı. Ergün\'ün ölümü ilçede üzüntüyle karşılandı. Ahmet Ergün\'ün cesedi, otopsi için Bursa Adli Tıp Kurumu\'na kaldırıldı.

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