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Baraj kazasında dozer bulundu, 8 işçi hâlâ kayıp

Gökdere Köprü Barajı'nda nehir yatağının baraj kapakları ile topraktan oluşturulan set arasındaki alanda su boşaltma işlemi gerçekleştiriliyor.

28 Şubat 2012 13:06

 

 
T24 - Adana'nın Kozan ilçesindeki Gökdere Köprü Barajı Tüneli'nin kapağının patlaması sonucu suya kapılarak kaybolan 8 işçiyi arama çalışmaları devam ediyor.
 
Kepçelerle nehir yatağında yapılan aramalarda, parçalanarak çamurun içine gömülmüş bir iş makinesi çıkarıldı. Kazadan önce iş makinesini kullandığı belirtilen kayıp işçilerden Hasan Bolat veya çevresinde bulunan işçilerin burada olabileceği ihtimali üzerinde duruluyor. Baraj inşaatı başladığından bu yana şantiyede çalıştığı ifade edilen Bolat'ın evli ve 2 çocuk babası olduğunu söyleyen yakınlarının bekleyişleri sürürüyor.
 
Dün sabah saatlerinde hızlanan yağmurun şiddetini gittikçe artırmasına karşın, İl Acil Afet Durum Müdürlüğü ve su altı polis ekipleri, nehrin diğer bölümlerinde aramalarını sürdürdü. Keban Barajı'ndan getirilen su pompalarıyla nehir yatağının baraj kapakları ile topraktan oluşturulan set arasındaki alanda su boşaltma işlemi gerçekleştiriliyor. Patlamanın ardından yüksek tazyikle tünelden çıkan suyun, çalışma yapan işçileri bu alanda topladığı tahmin ediliyor.
 

Geçtiğimiz hafta 250 işçi işten çıkarılmış

 
Su seviyesinin tekrar yükseleceğinden ve Mengen Barajı'ndan yağış sonrası doluluk nedeniyle bu bölgeye su bırakılabileceğinden endişelenen görevliler, çalışmalarını bütün hızıyla sürdürüyor. Öte yandan arada baraj inşaatında sonlara yaklaşıldığı için geçen haftalarda işçi sayısının azaltıldığı öğrenildi. 250 kadar kişinin son 15-20 günde işten çıkarıldığını belirten bir işçi, bu durumun kayıpların azalmasını sağladığını öne sürdü. AK Parti Adana Milletvekili Ali Küçükaydın da baraj inşaatına gelerek, incelemelerde bulundu. Barajların denetlenmesi konusunda DSİ'nin yönetmelik çıkardığını söyleyen Küçükaydın, "Bu yönetmelik Sayıştay tarafından iptal edildi. Bu yüzden gerek valilik gerekse DSİ, barajları teknik olarak denetlenmeli." dedi.
 
 

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Gökdere Köprü Barajı Tüneli

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