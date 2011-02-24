-BARAJ GÖLÜNDEN 113 KİLOLUK BALIK ÇIKTI KAHRAMANMARAŞ (A.A) - 24.02.2011 - Kahramanmaraş Menzelet Baraj Gölünde bir balıkçının ağına 113 kiloluk yayın balığı takıldı. Barajdan güçlükle çıkartılan yayın balığı tezgahta 1500 liraya satışa sunuldu. Şanslı balıkçı Hacı Gürbak, yaptığı açıklamada, 22 yıllık balıkçı olduğunu, Kahramanmaraş'ta ilk kez bu büyüklükte balıkla karşılaştıklarını söyledi. Balığı arkadaşıyla yarım saatlik uğraş sonrası güçlükle çıkarttıklarını ifade eden Gürbak, ''Tarttık tam 113 kilo geldi. Boyu da 2,5 metre'' dedi. Yayın balığını kamyonetle işyerine getirdiğini söyleyen Gürbak, ''Tezgahımda sergilediğim dev balık görenlerin dikkatini çekiyor, hatta müşteriler balığın etrafında toplanarak hatıra fotoğrafı çektiriyor. Çevre illeri aradım eğer tüm olarak satın almak isteyen olursa 1500 liraya satacağım. Aksi taktirde parçalayarak satışa sunacağız'' diye konuştu. Bir gazetede 2 gün önce ''Keban'da 105 kiloluk yayın balığı tutulduğu'' yolunda haber gördüğünü ifade eden Gürbak, şöyle konuştu: ''Ben de gideyim Menzelet'e bunun daha büyüyüğünü yakalayayım dedim. Gerçekten de tesadüf oldu daha büyüğünü yakaladık. Böyle bir balığı yakaladığımız için kendimi şanslı hissediyorum. Diğer balıkçı arkadaşlarımız da geldi bizleri tebrik etti.''