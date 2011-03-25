-BARAJ GÖLLERİ SAHİL ŞERİDİ KAPSAMINDAN ÇIKARILDI ANKARA (A.A) - 25.03.2011 - Suni ve baraj gölleri, sahil şeridi kapsamından çıkarıldı. Bayındırlık ve İskan Bakanlığı, Kıyı Kanununun Uygulanmasına Dair Yönetmelikte değişikliğe gitti. Resmi Gazete'de yayımlanarak, yürürlüğe giren yeni düzenlemede, ''sahil şeridi'' ve ''teknik yönetmelik'' tanımları değiştirildi, ''emsal, inşaat alanı katsayısı'' tanımı da yürürlükten kaldırıldı. Buna göre, sahil şeridi, ''deniz ve tabii göllerin kıyı kenar çizgisinden itibaren kara yönünde yatay olarak en az 100 metre genişliğindeki alanı'' ifade edecek. Sahil şeridi kullanım amacı ve doğal eşiklere göre belirlenirken, suni ve baraj göllerinde sahil şeridiyle ilgili hükümler uygulanmayacak. Kıyı kenar çizgilerini de yeniden düzenleyen yönetmelik çerçevesinde, kıyı kenar çizgisi tespitleri 1/1000 ölçekli haritalar üzerinde pafta bütününde geçirilecek ancak il sınırına rastlayan alanlarda bu şart aranmayacak. Bakanlıkça Valiliklere gönderilen onaylı orijinal kıyı kenar çizgi paftaları ve bilgisayar ortamındaki sayısal veriler, Valilik tarafından çoğaltılarak yerel maliye teşkilatına, tespit belediye ve mücavir alan hudutları içindeyse ilgili belediye ve kadastro müdürlüğüne gönderilecek. Yönetmeliğe eklenen bir geçici madde uyarınca da Yönetmeliğe ekli akarsuların nehir tanımına giren kesimlerini belirleyen listede yer almayan akarsularda tespit edilmiş kıyı kenar çizgileri geçersiz olacak.