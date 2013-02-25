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Dünya

Baradey: Mısır seçimleri ertelenmeli

Baradey, seçimlerin ülkeye kaos ve istikrasızlık getireceğini ve askeri müdahalenin yolunu açabileceğini de söyledi

25 Şubat 2013 17:40

Mısır muhalefetinin kilit isimlerinden Muhammed Baradey BBC'ye verdiği mülakatta Cumhurbaşkanı Muhammed Mursi'ye seçimlere gitmemesi çağrısında bulundu.

Baradey, seçimlerin ülkeye kaos ve istikrasızlık getireceğini ve askeri müdahalenin yolunu açabileceğini de söyledi.

Cumhurbaşkanı Mursi, cumartesi günü yaptığı açıklamada, parlamento seçimlerinin başlangıç tarihini 22 Nisan'a almıştı.

Tarih değişikliğinin nedeninin, Kıpti Hristiyanların, seçim tarihlerinin Paskalya bayramı ile çakışması nedeniyle yaptıkları şikayet olduğu belirtilmişti.

Baradey, mülakatında, partisinin "sahte bir seçime katılmayacağını" vurguladı.

Muhalefet lideri, Ulusal Kurtuluş Cephesi'nin de salı günkü toplantısının ardından benzer bir karar alabileceğini söyledi.

Baradey, ülkede şu anda bir demokrasi olmadığı mesajının güçlü bir şekilde verilmesi gerektiğini, halkın iki yıl boyunca Hüsnü Mübarek rejiminin bir başka türünü iktidara getirmek için isyan etmediğini de söyledi.

"İşkence hâlâ yaşanıyor, alıkonulmalar hâlâ yaşanıyor, sosyal adaletin eksikliği de hâlâ ortada" diyen Baradey, tümüyle kutuplaşmış bir ülkede Nisan ayı için planlanan seçimlerin yapılmaması gerektiğini de söyledi.

"Mısır'ın iflasın eşiğinde olduğunu" savunan Baradey, "Kanun ve düzenin sağlananaması durumunda ordunun duruma müdahale sorumluluğu var” diye konuştu.

Baradey'e göre temel sorun 80 yıldır muhalefette olan Müslüman Kardeşler'in iktidar sarhoşluğuna kapılması.

 

BBCTürkçe

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