T24 LogoT24 Logo
Dünya

Barack Obama'ya 'Halanı gönder' baskısı

ABD’de kaçak göçmenlikle savaşan bir dernek, Obama’ya, ülkede kaçak yaşayan halasını sınır dışı etmesi için baskı yapıyor

06 Şubat 2009 02:00

ABD’de kaçak göçmenlikle savaşan bir dernek, Başkan Barack Obama’ya, ülkede kaçak olarak yaşayan halasını sınırdışı etmesi yönünde baskı yapıyor. 

Obama’nın Ohio’da yaşayan halası Zeytuni Onyango hakkında tutuklama talebinde bulunan "The Americans for Legal Immigration" (ALIPAC) derneği, Obama’ya halasını sınır dışı etme çağrısında bulundu.

Dernekten yapılan açıklamada, "Obama’nın seçim kampanyası döneminde verdiği sözü tutarak halasını sınırdışı etmesi gerektiği, aksi takdirde adam kayırmacılık yaparak saygınlığını yitireceği" belirtildi.

Hakkında ülkeyi terk etmesi, etmemesi durumunda sınır dışı edileceği yönünde mahkeme kararı bulunan Onyango karara direniyor. Obama, geçen yıl Boston’da kaçak yaşadığı tespit edilen Onyango’nun bu durumundan haberdar olmadığını ve konuyla ilgili olarak hukukun gereğinin yapılması gerektiğini söylemişti.

Kenya doğumlu 56 yaşındaki Onyango, Obama’nın babasının üvey kardeşi. Obama hatıralarında kendisinden "Zeytuni Halam" diye bahsediyor.

ETİKETLER

haber

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"Türkiye-Rusya ilişkileri Libya'da yeni bir sınav verecek"...

Prof. Daron Acemoğlu: Ekonomideki kriz 1-2 yıl sürecek, üretkenlik sıfır,...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Adalet Bakanı, Haznevi tarikatının elini öpmeye çalışırken görüntülendi...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Müftüden 'düşük bel pantolon' uyarısı: "Rükuya eğildiği zaman cemaatin dikkati...

Türk İş, DİSK ve Hak İş'ten ortak asgari ücret açıklaması:...

Erdoğan: Katar Emiri'nin annesinin arsa almasında yasal engel bulunmuyor; George...

Sırrı Süreyya Önder film setinde ortaya çıktı...

Britanya Parlamentosu Brexit'i onayladı...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24