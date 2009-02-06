Barack Obama'ya 'Halanı gönder' baskısı

Obama’nın Ohio’da yaşayan halası Zeytuni Onyango hakkında tutuklama talebinde bulunan "The Americans for Legal Immigration" (ALIPAC) derneği, Obama’ya halasını sınır dışı etme çağrısında bulundu.Dernekten yapılan açıklamada, "Obama’nın seçim kampanyası döneminde verdiği sözü tutarak halasını sınırdışı etmesi gerektiği, aksi takdirde adam kayırmacılık yaparak saygınlığını yitireceği" belirtildi.Hakkında ülkeyi terk etmesi, etmemesi durumunda sınır dışı edileceği yönünde mahkeme kararı bulunan Onyango karara direniyor. Obama, geçen yıl Boston’da kaçak yaşadığı tespit edilen Onyango’nun bu durumundan haberdar olmadığını ve konuyla ilgili olarak hukukun gereğinin yapılması gerektiğini söylemişti.Kenya doğumlu 56 yaşındaki Onyango, Obama’nın babasının üvey kardeşi. Obama hatıralarında kendisinden "Zeytuni Halam" diye bahsediyor.