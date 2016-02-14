T24 LogoT24 Logo
Dünya

Barack Obama'dan eşi Michelle'e Sevgililer Günü mesajı

Görev süresi kasımda dolacak olan ABD Başkanı Obama, Washington’ı ‘sıkıcı’ ve ‘bunaltıcı’ bulduğunu söyledi

14 Şubat 2016 11:36

Görev süresi kasımda dolacak olan ABD Başkanı Barack Obama, First Lady Michelle Obama’ya Sevgililer Günü mesajı gönderdi. Barack Obama, kendisine "Güller kırmızı, menekşeler de mavi, sen başkansın, ben de senin sevdiğin” diyen Michelle Obama'ya "Hayatımda aldığım en iyi karar, seni eş olarak seçmek oldu" dedi.

Ellen DeGeneres’ın programına konuk olan ABD Başkanı Barack Obama, seçim kampanyalarını özleyip özlemediği sorusuna, “Özlemiyorum. Ama Washington’ın dışına çıkmak her zaman iyidir. Zira (Washington) bazen bunaltıcı olabiliyor” yanıtını verdi.

Obama bir soru karşısında da ABD genelinde eşcinsel evliliğin hukuki bir hak haline gelmesinin, ‘siyasi kariyerinin en gurur duyduğu anlarından biri’ olduğunu söyledi.

Obama Sevgililer Günü nedeniyle First Lady Michelle Obama’ya mesaj göndermeyi de ihmal etmedi. “Michelle, bu Sevgililer Günü’nde seni mutlu etmek için her şeyi yapacağım” diyen Obama, “Senin için kabaklı ekmek pişireceğim ve biraz sebze çıkarıp tam senin istediğin gibi dizeceğim” ifadesini kullandı.

Michelle Obama da eşine gönderdiği Sevgililer Günü mesajında şu şiiri paylaştı: “Güller kırmızı, menekşeler de mavi, sen başkansın, ben de senin sevdiğin.”

ETİKETLER

barack obamamichelle obamasevgililer günühaber

İlgili Haberler

Star: Obama ve Putin ittifak yaptı, hedef bahara kadar PYD devleti kurup Türkiye'ye saldırmak!

PKK'lıların, Kandil'de hendek siyasetinden vazgeçilmesini önerdiği iddia edildi

Obama: Eşcinsel hakları konusunda yaptıklarımdan gurur duyuyorum

"Başkanlık dönemimden önce, başkan olmamı sağlayan kampanyam ve siyasi görüşüm insanları ötekileştirmeye değil, toplum içerisine kabuk etmek üzerine kuruluydu"

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya lideri Putin’le görüşen Cumhurbaşkanı Erdoğan Libya’da frene bastı...

Mahçupyan: Erdoğan'ın hırsları eşiği geçti, dönüş yok; Davutoğlu bildiklerini anlatırsa...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Mahçupyan: Erdoğan'ın hırsları eşiği geçti, dönüş yok; Davutoğlu bildiklerini anlatırsa...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Deve krizi: Her şey Avustralya'ya 24 deve getirilmesiyle başladı...

Sabah yazarından ‘bekârlık’ vergisi önerisi: Çocuk yapma, kedi sev, dizi...

Hakan Şükür ABD'de Uber şoförü oldu ...

Şarkıcı Akon resmi olarak kendi şehrini kurdu; para birimi 'Akoin'...

5 belediye başkanı AKP'ye katıldı...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24