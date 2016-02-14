Barack Obama'dan eşi Michelle'e Sevgililer Günü mesajı

Görev süresi kasımda dolacak olan ABD Başkanı Barack Obama, First Lady Michelle Obama’ya Sevgililer Günü mesajı gönderdi. Barack Obama, kendisine "Güller kırmızı, menekşeler de mavi, sen başkansın, ben de senin sevdiğin” diyen Michelle Obama'ya "Hayatımda aldığım en iyi karar, seni eş olarak seçmek oldu" dedi.

Ellen DeGeneres’ın programına konuk olan ABD Başkanı Barack Obama, seçim kampanyalarını özleyip özlemediği sorusuna, “Özlemiyorum. Ama Washington’ın dışına çıkmak her zaman iyidir. Zira (Washington) bazen bunaltıcı olabiliyor” yanıtını verdi.

Obama bir soru karşısında da ABD genelinde eşcinsel evliliğin hukuki bir hak haline gelmesinin, ‘siyasi kariyerinin en gurur duyduğu anlarından biri’ olduğunu söyledi.

Obama Sevgililer Günü nedeniyle First Lady Michelle Obama’ya mesaj göndermeyi de ihmal etmedi. “Michelle, bu Sevgililer Günü’nde seni mutlu etmek için her şeyi yapacağım” diyen Obama, “Senin için kabaklı ekmek pişireceğim ve biraz sebze çıkarıp tam senin istediğin gibi dizeceğim” ifadesini kullandı.

Michelle Obama da eşine gönderdiği Sevgililer Günü mesajında şu şiiri paylaştı: “Güller kırmızı, menekşeler de mavi, sen başkansın, ben de senin sevdiğin.”