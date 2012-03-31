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Dünya

Barack Obama Yunan baklavasına hayran kalmış

ABD Başkanı Barack Obama’nın, Beyaz Saray’da 300 davetlinin katıldığı “Yunan gecesi”nde tattığı ‘Yunan baklavası’na hayran kaldığı bildirildi

31 Mart 2012 10:25


ABD Başkanı Barack Obama’nın, Beyaz Saray’da 300 davetlinin katıldığı “Yunan gecesi”nde tattığı ‘Yunan baklavası’na hayran kaldığı bildirildi.

Hürriyet'in haberine göre, Yunanların 25 Mart 1821’de Osmanlı’ya karşı isyan ve bağımsızlık mücadelesi başlatmasının 191’inci yıldönümü kutlamaları çerçevesinde, Beyaz Saray’da 300 davetlinin katıldığı “Yunan gecesi” düzenlendi.


Gecede ıspanaklı börek (spanakopita), musakka (musakas), Yunan salatası, etli yaprak sarma (dolmadakia) ve baklavadan (baklavas) oluşan mönüyü, New York’ta Yunan lokantası işleten Yunan asıllı Maria Loi üstlendi. Loi, Yunan gazetecilere, yemekten sonra birkaç dakikalığına görüştüğü Başkan Obama’nın “Ispanaklı börek ile baklavaya bayıldım” dediğini söyledi. Yunan gazeteleri “Başkan Obama Maria’nın baklavasına bayıldı” diye yazdı. Baklavanın kime ait olduğu, Türkiye-Yunanistan-Kıbrıs Rum Kesimi üçgeninde “anlaşmazlık” konusu. 2005 yılında Avrupa Birliği’nin “milli yemekler” kitabında baklavanın Kıbrıs Rum tatlısı olarak gösterilmesi Türkiye’deki tatlı ustalarının büyük tepkisine yol açmıştı.

Türk baklavasından ne farkı var

Yunan baklavasının malzemesi, pişirme tarzı ve tadı Türk baklavasından farklı. Hamuru çok daha kalın. Ceviz ve bademler iri parçalar halinde dövülüyor. Şeker ve tarçın miktarı da çok fazla.

 

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