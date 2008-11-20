Barack Obama oyun oldu

Super Obama World isimli oyunda, macera severler temsili bir Amerikan haritasındaki bölümlerde Amerikan bayrakları toplayarak başkanlık yolunda ilerliyorlar.



Nintendo’nun efsanevi oyunu Super Mario World’dan esinlenilerek yaratılan oyunda, Obamayı kontrol eden oyuncular; hırsızlar, uçan domuzlar, köpekler gibi düşmanları saf dışı bırakarak Amerikan Başkanı olma yolunda ilerliyorlar.



Oyunda Obama’nın önünü kesmek için tasarlanan kötü karakterler, Cumhuriyetçi Parti yandaşları ve başkan yardımcısı adayları Sarah Palin’e refere olacak şekilde tasarlanmış. Sıradan vatandaş olarak oyuna başlayan Obama, taşların içine saklanmış pastayı yediği zaman takım elbisesini giyiyor ve rakiplerine karşı yenilmez hale geliyor. Robert Sunding ve William Jacobson tarafından tasarlanan oyun, http://superobamaworld.com adresinden çevrimiçi olarak oynanabiliyor

