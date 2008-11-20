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Bilim / Teknoloji

Barack Obama oyun oldu

Amerikan eğlence yazılımları firması ZenSoft, Barack Obama’yı bilgisayar oyunu yaptı

20 Kasım 2008 02:00

Super Obama World isimli oyunda, macera severler temsili bir Amerikan haritasındaki bölümlerde Amerikan bayrakları toplayarak başkanlık yolunda ilerliyorlar.

Nintendo’nun efsanevi oyunu Super Mario World’dan esinlenilerek yaratılan oyunda, Obamayı kontrol eden oyuncular; hırsızlar, uçan domuzlar, köpekler gibi düşmanları saf dışı bırakarak Amerikan Başkanı olma yolunda ilerliyorlar.

Oyunda Obama’nın önünü kesmek için tasarlanan kötü karakterler, Cumhuriyetçi Parti yandaşları ve başkan yardımcısı adayları Sarah Palin’e refere olacak şekilde tasarlanmış. Sıradan vatandaş olarak oyuna başlayan Obama, taşların içine saklanmış pastayı yediği zaman takım elbisesini giyiyor ve rakiplerine karşı yenilmez hale geliyor. Robert Sunding ve William Jacobson tarafından tasarlanan oyun, http://superobamaworld.com adresinden çevrimiçi olarak oynanabiliyor

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