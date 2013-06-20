Barack Obama: Nükleer silahlar olduğu sürece güvende değiliz

ABD Başkanı Barack Obama, Almanya'ya başkan olarak yaptığı ilk ziyarette, Amerika'da ve Rusya'da bulunan nükleer silahların üçte birinin azaltılması için çağrıda bulundu. İngiliz haber kanalı BBC'nin haberine göre, Başkent Berlin'in Brandenburg Kapısı'nda konuşma yapan Obama, Amerika'nın nükleer silah kapasitesinin üçte birini azaltırken, ülke güvenliğini hala sağlayabileceğinden emin olduğunu belirtti.

Avrupa'da nükleer silahların azaltılması için Amerika'nın, NATO müttefikleri ile birlikte çalışabileceğine değinen Başkan Obama, nükleer enerjinin barışçıl kullanımı için de, yeni uluslararası bir taslak oluşturma talebinde bulundu. Çağrısında Rusya'ya yer veren Obama, "Rusya ile Soğuk Savaş sonrası nükleer durumunun ötesine geçmek için, anlaşmalı bir azaltmayı görüşmek niyetindeyim" dedi. Konuşmasına devam eden Başkan,"Küresel yok oluş korkusu ile artık yaşamıyor olabiliriz. Ancak nükleer silahlar var olduğu sürece, gerçekten güvende değiliz" diye belirtti. Obama ayrıca Amerika'nın, Kuzey Kore ve İran gibi ülkelerin nükleerleşmesine karşı olduğunu söyledi.

Rusya devlet televizyonu Itar-Tass'a konuşan, Başbakan Yardımcısı Dmitry Rogozin, ABD füze kalkan sistemini kurmaya devam ederken Moskova'nın, "Teminâtları" ciddiye alamayacağını belirtti. BBC, Obama'nın yaptığı konuşma öncesi Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in, "Moskova, stratejik caydırma sisteminin dengesinin dağılmasına ya da nükleer güçlerimizin etkinliğinin düşürülmesine izin veremez" dediğine yer verdi.

Devlet Başkanı Putin'in dış politika danışmanı Yuri Ushakov'un Moskova'da yaptığı açıklamada, "Bu durum, 1960'lar ve 1970'ler de sadece ABD ve Sovyetler Birliği'nin nükleer silah azaltmayı konuştuğu zamanlardaki gibi değil" diyerek, planın yürümesi için diğer nükleer silah bulunduran ülkelerin de stoklarını azaltması gerektiğini duyurdu.

ABD ve Rusya 2010 yılında, iki ülkenin nükleer silah stoğunu en fazla bin 550'de ve fırlatıcı sayısını 700'de sınırlayan ortak anlaşma yapmışlardı.