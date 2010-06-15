‘Barack Obama Erdoğan’a yalvardı’

T24

‘İsrail’i durduramadılar’

Almanya’nın uluslararası yayın yapan güvenilir haber ajanslarından Deutsche Presse-Agentur (DPA), İran Cumhurbaşkanı Mahmud Ahmedinecad’ın İran devlet televizyonunda verdiği röportajda, Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi’nin (BMGK) İran’a yönelik yaptırımlarının oylanacağı oturumda Türkiye’nin “hayır” oyu vermemesi için, ABD Başkanı Barack Obama’nın telefonda Başbakan Recep Tayyip Erdoğan’a yalvardığını söyledi.DPA, haberinde şu ifadeleri kullandı: “Ahmedinecad, Başbakan Recep Tayyip Erdoğan’ın kendisine, Obama’nın uzun bir telefon konuşmasıyla ‘hayır’ oyu vermemeleri ve en azından oturumda bulunmamaları için yalvardığını söylediğini açıkladı.”Aynı röportajda BMGK’nın güvenilirliğini yitirdiğini söyleyen Ahmedinecad, “Bu çözülmenin ardından Konsey, bağımsız ülkelere karşı dünya güçlerinin elindeki bir baskı aracına dönüştü” dedi. Ayrıca Ahmedinecad, İsrail’e karşı olan tutumunu da eleştirerek şunları söyledi:“BM Güvenlik Konseyi barışçıl nükleer teknoloji edinmek isteyen bir ülkeye karşı oy kullanabiliyor ama, İsrail’i yardıma muhtaç insanlara giden yardım gemilerinin önünü kesmekten alıkoyamıyor.”Çarşamba günkü oturumda Türkiye ve Brezilya, konseyin İran’a yaptırım kararına “hayır” oyu vermiş, Lübnan ise “çekimser” kalmayı tercih etmişti.