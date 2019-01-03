Barack Obama Billboard müzik listesinde 22. sırada

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Eski ABD Başkanı Barack Obama'nın da yeniden düzenlenmesinde rol oynadığı "One last time" şarkısı "Billboard Hot R&B Songs" şarkısında 22. sıraya yükseldi

44. ABD Başkanı Obama, ünlü Broadway müzikali Hamilton'ın repertuarının en bilinen şarkılarından biri olan "One last time" parçasını Christopher Jackson ve BeBe Winans ile birlikte yeniden düzenledi. Obama şarkı için ABD'nin ilk Başkanı George Washington’ın 1796'da yaptığı veda konuşmasından bir kesit okudu.

Şarkı internet üzerinden 9 bin defa satın alınıp indirildi ve 307 bin defa dinlendi.