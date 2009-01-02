Barack Obama ailesine otel sürgünü!

20 Ocak’ta yemin ettikten
sonra ABD Başkanı olarak göreve başlayacak olan Barack Obama’nın Beyaz
Saray’ın misafir evi “Blair House”da bir süre kalmasına Başkan George
W. Bush tarafından izin verilmedi.
Dün 10 yaşındaki kızı Malia ve
7 yaşındaki kızı Sasha’nın okul durumu nedeniyle Chicago’dan başkent
Washington’a taşınan Obama ailesinin Blair House’da konuk olma ricası
Bush tarafından, düzenlenecek veda resepsiyonları ve toplantılar
gerekçe gösterilerek kabul edilmedi. Bush, Obama’ya Beyaz Saray’ın tam
karşısındaki “Blair House”ın 15 Ocak’a kadar müsait olmadığını
bildirdi. Hawaii’deki tatillerine son veren Obama ailesi bunun üzerine
ünlülerin kaldığı Hay Adams Oteli’nde yer ayırttı.
1928’de açılan otel, eski ABD başkanlarından Lincoln’ün sekreteri John
Hay’ın oteli olarak da biliniyor. İtalyan rönesans mimarisinde inşa
edilen oteldeki odaların fiyatı, geceliği 2500-5000 dolar arasında
değişiyor. Obama, 20 Ocak‘ta taşınacağı Beyaz Saray’a 71 yaşındaki
kayınvalidesi Marian Robinson’ı da götürecek.