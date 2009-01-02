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Dünya

Barack Obama ailesine otel sürgünü!

Barack Obama’nın Beyaz Saray’ın misafir evinde kalmasına Başkan George W. Bush tarafından izin verilmedi.

02 Ocak 2009 02:00

20 Ocak’ta yemin ettikten sonra ABD Başkanı olarak göreve başlayacak olan Barack Obama’nın Beyaz Saray’ın misafir evi “Blair House”da bir süre kalmasına Başkan George W. Bush tarafından izin verilmedi.

Dün 10 yaşındaki kızı Malia ve 7 yaşındaki kızı Sasha’nın okul durumu nedeniyle Chicago’dan başkent Washington’a taşınan Obama ailesinin Blair House’da konuk olma ricası Bush tarafından, düzenlenecek veda resepsiyonları ve toplantılar gerekçe gösterilerek kabul edilmedi. Bush, Obama’ya Beyaz Saray’ın tam karşısındaki “Blair House”ın 15 Ocak’a kadar müsait olmadığını bildirdi.  Hawaii’deki tatillerine son veren Obama ailesi bunun üzerine ünlülerin kaldığı Hay Adams Oteli’nde yer ayırttı.
1928’de açılan otel, eski ABD başkanlarından Lincoln’ün sekreteri John Hay’ın oteli olarak da biliniyor. İtalyan rönesans mimarisinde inşa edilen oteldeki odaların fiyatı, geceliği 2500-5000 dolar arasında değişiyor. Obama, 20 Ocak‘ta taşınacağı Beyaz Saray’a 71 yaşındaki kayınvalidesi Marian Robinson’ı da götürecek.

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