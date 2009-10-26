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Dünya

Baracak Obama fazla mı maço?

ABD Başkanı Barack Obama son günlerde Beyaz Saray’da bir “erkekler dünyası” kurmakla eleştiriliyor.

26 Ekim 2009 02:00

ABD Başkanı Barack Obama son günlerde Beyaz Saray’da bir “erkekler dünyası” kurmakla eleştiriliyor.

Başkan’ın basketbol ve golf oynarken etrafında sadece erkeklerin olması ve Beyaz Saray’da erkek çalışanlarla daha iyi anlaştığı izlenimi, kadın hakları savunucularının ve liberal blog yazarlarının tepkisini çekti.

New York Times’a konuşan kadın bir çalışanı, “Başkan’ın erkek kurmaylarıyla spor muhabbeti yapması güzel, ama biz kadınlar için bu bazen sinir bozucu oluyor” dedi. Obama’nın kadınlara üst düzey görevler vermekte isteksiz davrandığı ve onları neredeyse hiç ön plana çıkarmadığı da öne sürüldü.

Beyaz Saray Basın Sekreteri Yardımcısı Jen Psaki ise durumun “cinsiyet ayrımcılığı” olmadığını, Obama dahil söz konusu erkek yetkililerin birbirlerini uzun zamandır tanıdıklarını söyledi. ABD Başkanı Barack Obama son günlerde Beyaz Saray’da bir “erkekler dünyası” kurmakla eleştiriliyor.


Başkan’ın basketbol ve golf oynarken etrafında sadece erkeklerin olması ve Beyaz Saray’da erkek çalışanlarla daha iyi anlaştığı izlenimi, kadın hakları savunucularının ve liberal blog yazarlarının tepkisini çekti.
New York Times’a konuşan kadın bir çalışanı, “Başkan’ın erkek kurmaylarıyla spor muhabbeti yapması güzel, ama biz kadınlar için bu bazen sinir bozucu oluyor” dedi. Obama’nın kadınlara üst düzey görevler vermekte isteksiz davrandığı ve onları neredeyse hiç ön plana çıkarmadığı da öne sürüldü.
Beyaz Saray Basın Sekreteri Yardımcısı Jen Psaki ise durumun “cinsiyet ayrımcılığı” olmadığını, Obama dahil söz konusu erkek yetkililerin birbirlerini uzun zamandır tanıdıklarını söyledi.

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