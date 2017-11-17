Bar sahibi kadın apartman girişinde öldürüldü (2) - Yeniden

Sayın Yazıişleri Müdürleri \'ne

\'Bar sahibi kadın sokak ortasında öldürüldü\' başlıklı haberimizi ek bilgiler ve olayın oluş şeklinin değişmesi nedeniyle yeniden veriyoruz.



YENİDEN

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Çağlar ÖZTÜRK/ADANA, (DHA)- ADANA\'da, bar sahibi 35 yaşındaki Tuba Çelik, apartman girişinde, arkasından pompalı tüfekle açılan ateşle öldürüldü. Güvenlik kamerasına yansıyan cinayetle ilgili 3 kişi gözaltına alınırken, 3 çocuk annesi Tuba Çelik\'in eşinin cezaevinde olduğu ortaya çıktı.

Olay, bugün saat 03.00 sıralarında merkez Seyhan İlçesi Tellidere Mahallesi\'nde meydana geldi. Eşi cezaevinde olan 3 çocuk annesi Tuba Çelik, iddiaya göre gece ortağı olduğu bardan çıkıp, oturduğu apartmanın önüne geldi. Bir otomobilden inen Tuba Çelik, kendisini getiren kişilerle kısa süre konuştuktan sonra, anne ve babası ile birlikte oturduğu apartmanın bahçesine girip, giriş kapısına doğru hareket etti. Çelik, bahçede yürürken gece sessizliğinde duyduğu ayak sesleriyle irkilip geriye döndüğünde kendini takip eden şüpheli birini gördü. Hızla binaya yönelen Tuba Çelik, 10 saniye sonra kapıya ulaştığında arkasından pompalı av tüfeğiyle açılan ateşle yere yığıldı. Saldırgan ise koşarak kaçtı. Tüm bu olanlar ise apartmanın güvenlik kamerasına yansıdı.

Silah seslerini duyanların ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Gelen sağlık ekibi Tuba Çelik\'in olay yerinde öldüğünü belirledi. Tuba Çelik\'in cansız bedeni, yapılan incelemenin ardından otopsi için Adana Adli Tıp Kurumu\'na gönderildi.

3 GÖZALTI

Çevredeki apartman ve iş yerlerinin güvenlik kamerası kayıtlarını inceleyen Cinayet Büro Amirliği dedektifleri, Tuba Çelik\'in evinin bulunduğu sokağa beyaz bir otomobille bırakıldığını belirledi. İsmi açıklanmayan eşinin cezaevinde olduğu da belirlenen Tuba Çelik\'in öldürülmesiyle ilgili 3 kişi gözaltına alındı. Polis, olayla ilgili şüpheli bazı kişilerin de arandığını bildirdi.



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