Bar kavgası davası ertelendi

Mehmet GÜNEY / İZMİR, (DHA)- İZMİR\'in Karşıyaka İlçesi\'ndeki bir barda çıkan ve 4 kişinin öldüğü silahlı kavga ile ilgili davanın görülmesine devam edildi. Tutuklu sanıklar İbrahim K., Cem E. ve Ali E.\'nin tutuklu yargılanmasına devam edilmesine, firari sanık Engin H. hakkında yakalama emrinin beklenmesine karar veren mahkeme dosyadaki eksikliklerin giderilmesi için duruşmayı erteledi.

Olay, geçen 20 Kasım\'da Karşıyaka İlçesi Cemal Gürsel Caddesi üzerindeki bir barda meydana geldi. Sözlü tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine Cem E. belindeki tabancayı çekerek ateşledi. Olayda Halil Kaya olay yerinde hayatını kaybederken, ağır yaralanan ve hastaneye kaldırılan barın sahibi Günay Kılıç, müşteri olarak barda bulunan Sinem Alptuğ ve polis memuru Mustafa İnal hayatını kaybetti. Olayda yaralanan İbrahim K. tedavisinin ardından, Cem E. Gürcistan\'a kaçmak isterken yakalandı. Polis, Cem E.\'nin arkadaşı Engin H.\'yi ise halen arıyor.

Olayın ardından hayatını kaybedenlerin yakınları kavgaya karışanlar hakkında Karşıyaka 2. Ağır Ceza Mahkemesi\'nde dava açtı.

Davanın bugün görülen ikinci duruşmasına tutuklu sanıklar İbrahim K. ve Cem E. hazır bulundurulurkren, olayla ilgili aranırken yakalanan Ali E. ise duruşmaya tutuklu bulunduğu cezaevinden SEGBİS (Sesli ve Görüntülü Bilişim) ile katıldı. Bar kavgasında hayatını kaybedenlerin yakınları ve avukatları da duruşmada hazır bulundu.

Mahkeme başkanı, heyet değişikliği nedeniyle önceki zabıtları okudu. Tutuklu sanık Ali E., avukatının dosyayı yeni aldığını, avukatı ile birlikte gelecek duruşmada savunma yapacağını söyledi.

Geçen duruşmada savunmasını yapmayan tutuklu sanık Cem E., savunmasını yaptı. Sanık Cem E. olay günü saat 15.00 sıralarında polis memuru olan arkadaşı Mustafa İnal\'ın kendini 9 defa arayarak buluşmak istediğini, kendisinin de misafirleri olduğunu onlarla yemeğe gideceğini ve kendisinin de gelmesini söylediğini belirtti. Mustafa İnal ve beraberindeki arkadaşı ile yemek yedikleri mekana gittiklerini belirten sanık Cem E., \"Mustafa, arkadaşı Sedat\'ın sesinin güzel olduğunu burada şarkı söyleme imkanının olup olmadığını sordu. Mekanın sahibi Günay Kılıç\'ı tanıyorduk. Kendisinden rica ettik. Günay kabul etti. Arkadaşı Sedat geldi, şarkı söyledi. Bu arada ismini sonradan öğrendiğim Halil Kaya, arkadaşlarıyla bizim masamızın yanındaydı ve masada hareketlilik vardı. Sahneye solist çıktı. Bir Karadeniz müziği isteğinde bulundum. Şarkı bittikten sonra müzisyenlere bir şişe viski ikram ettim. Benden sonra Halil Kaya istekte bulundu. 5 şampanya şişesi ikram etti müzisyenlere. Daha sonra elinde viski şişesiyle bizim masaya geldi. Kadehi uzatarak \'Siz şerefsizlere içelim\' dedi. Daha sonra \'Siz kimsiniz lan şerefsiz, benim olduğum yerde şarkı istersiniz\' dedi. Mekanın güvenlik görevlisi, Halil\'i bizim yanımızdan kaldırmak istedi. Halil de küfür ederek güvenliği itti. Halil\'in otorduğu masada herkes ayağa kalkmış bize bakıyordu\" dedi. Halil Kaya\'nın ayağa kalkıp kafanıza sıkarım diyerek belinden silahını çıkardığını ileri süren Cem E., Halil\'in elinden tutup belindeki silahı çıkarıp Halil\'in ayağına bir el ateş ettiğini ancak isabet edip etmediğini bilmediğini söyledi. Halil\'in sürekli ateş ettiğini ve engellemeye çalıştığını belirten sanık Cem E., \"Halil çok kuvvetliydi, bedenen de benden kalıplıydı. Halil ayrıca çok sarhoştu. Üzerime atlamıştı. Kendi hareketlerini de kontrol edemiyordu. Ben onu engelledikten sonra ateş etmeye çalıştım. Ben ayağa kalktığımda Halil vurulmuştu. Ben Halil\'den başkasına ateş etmedim. Bana ateş eden var mıydı görmedim. Keşke böyle bir şey yaşanmasaydı\" dedi.

SANIKLARIN TUTUKLULUK HALLERİ SÜRECEK

Tanık olarak dinlenen N.M.C, \"Olaydan bir kaç saat önce Halil Kaya yanında 2 erkek ve 2 kadınla işlettiğim meyhaneye geldiler. 2 şişe rakı içtiler. Benim işletmeme geldiklerinde de alkollülerdi. Hesap öderken olay çıkardılar. Bende alkollü oldukları ve olay çıkmaması için hesabı düşük aldım. Benden sonra olayın yaşandığı mekana geçtiler. Bende işletmemi kapattıktan sonra yan komşum işyeri sahibi Günay Kılıç\'a gidip, Halil Kaya\'nın alkollü olduğunu ve olay çıkarabileceklerini söyledim. Yaklaşık bir buçuk saat sonra ben dışarıdayken silah sesleri geldi. Olay bittikten sonra içeri girip yaralıları ambulansa taşıdık\" dedi.

Sanık ve sanık avukatları tanıkların dinlenmesinin ardından mahkeme heyetinden sanıkların tahliyesini istedi. Mahkeme heyeti duruşmaya kısa bir ara verdikten sonra sanıklar Engin H. hakkındaki yakalama emrinin beklenmesine, tutuklu sanıkların tutukluluk hallerinin devam edilmesine karar verip, eksikliklerin giderilmesi için duruşmayı erteledi.

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