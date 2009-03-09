Bar cinayetinde gizemli ses

İstanbul Şişli'de, 8 Aralık 2008 günü gece hayatının tanınmış simalarından Love Bar'ın işletmecisi Engin Temel'in öldürülmesiyle ilgili yeni bir iddia gündeme geldi.





Akşam gazetesinin gündeme getirdiği iddiaya göre Engin ile ilişkisi olan bir işadamı araştırılıyor. Soruşturma, ikili arasında gerçekleşen 30 dakikalık telefon görüşmesine takıldı. Polis kayıtları istiyor, mahkeme ise özel hayatın ihlali gerekçesiyle soruşturmanın daha ileri gitmesine izin vermiyor.



Telefondaki sesin kimliği belirlenemedi



Ekipler, Engin'in cinayetten bir gün önce saat 16.30'da yarım saatlik telefon görüşmesi yaptığını tespit etti. Telefondaki sesin kimliği belirlenemedi. Ancak Engin'le hararetli bir tartışma yaşadığı tespit edildi. Faili açığa çıkartacak ilk ipucu belki de bulunmuştu. Polis, görüşmeleri incelemek için Şişli Adliyesi'ne başvurdu. Ancak cevap olumsuzdu. Bu kez bir üst mahkemeye başvuruldu. Ancak oradan da 'özel hayatın gizliliği' nedeniyle telefon dökümlerinin incelenmesine izin çıkmadı.



Polis, genç işletmecinin bilgisayar çözümleri ve yeni bilgilerle bir kez daha mahkemeye başvurdu. Mahkeme yeni delilleri inceliyor. Eğer izin çıkarsa katil veya katillere ulaşmak için polisin eli rahatlamış olacak.



Şüpheli listesinde, sorgulanmadı



Arkadaşlarının iddiasına göre Engin'in ünlü bir işadamıyla ilişkisi vardı. Meçhul işadamı Engin'e maddi yardımlarda bulunuyordu. 6 ay süren ilişkide son dönemde kavgalar yaşandı. Gencin arkadaşlarına göre işadamı şüpheli listesinde ancak sorgulanmadı bile.



Babası karar isyan etti



Engin Temel'in Malatya'da yaşayan babası Münir Temel, mahkemenin telefon dökümlerinin incelenmesine izin vermemesi karşısında şaşkın ve tepkili. Temel, hiçbir mahkemenin 'özel hayatı ihlal' gibi bir gerekçe ile inceleme talebini red edeceğine inanmadığını söyledi. Karara isyan eden baba 'Öyle bir karar varsa bunun demokrasi ile ilgisi olamaz. İstanbul'a gelip kendim araştıracağım. Ortada pırıl pırıl ve henüz 24 yaşındaki bir gencin hayatı var. Polise ‘cinayet ile ilgili bir gelişme var mı’ diye sorduğumuz da bize 'çalışılıyor' diyorlar. Biz de polisimize ve adaletimize güveniyoruz' diye konuştu.



‘Tehlikeyi fark etmemiş olabilir’



Münir Temel, oğlu hakkında ortaya atılan uyuşturucu iddialarına da büyük tepki gösterdi. Acılı baba şöyle konuştu:

“Evladımın Adli Tıp Raporu'nda en küçük bir alkole bile rastlanmadı. O çocuğu biz yetiştirdik. Oğlumun en küçük bir yasadışı işi kesinlikle yoktu. Tahminime göre cinayet nedeni oğlumuzun da ihtimal vermediği bir şey. Yani tehlikeyi fark etmemiş olabilir. Engin'e 'Bak oğlum İstanbul eğlence hayatının sarhoşu olur, başka türlü tehlikeler olur dikkat et' derdik. O da bize böyle bir tehlikenin olmadığını söylerdi.”

