-BAR ÇALIŞANLARININ KAVGASI KANLI BİTTİ İSTANBUL (A.A) - 02.07.2011 - Avcılar'da iki ayrı kafe bar çalışanları arasında meydana gelen silahlı çatışmada 1 kişi öldü, 5 kişi yaralandı. Avcılar sahili Sadık Ahmet Caddesi üzerinde faaliyet gösteren ve daha önce aralarında husumet olan iki ayrı cafe bar çalışanları arasında sözlü tartışma çıktı. Tartışmanın silahlı çatışmaya dönüşmesi sonucu Abbas Özcan (30) silahla ağır yaralandı. Olay yerine gelen ambulansla Medikana Hospital'e kaldırılan Özcan, kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Silahlı çatışmada, eski Avcılar Spor Kulübü Başkanı Gülhan Karakaya ile birlikte Fevzi Ulaş, Hasan Yüksel, Seyfi Altun ve Erdinç Erişkin de yaralandı. Yaralılardan Seyfi Altun, Hasan Yüksel ve Erdinç Erişkin Bakırköy Dr. Sadi Konuk Eğitim ve Araştırma Hastanesine, Gülhan Karakaya Bakırköy Özel Acıbadem Hastanesine, Fevzi Ulaş ise Medikana Hospital'e kaldırılarak tedavi altına alındı. Olayda kullanıldıkları sanılan 3 adet tabanca ele geçiren ve bazı kişileri gözaltına alan polisin olayla ilgili başlattığı soruşturma sürüyor.