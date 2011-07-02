T24 LogoT24 Logo
Gündem

BAR ÇALIŞANLARININ KAVGASI KANLI BİTTİ İSTANBUL (A.A)

02 Temmuz 2011 13:11

-BAR ÇALIŞANLARININ KAVGASI KANLI BİTTİ İSTANBUL (A.A) - 02.07.2011 - Avcılar'da iki ayrı kafe bar çalışanları arasında meydana gelen silahlı çatışmada 1 kişi öldü, 5 kişi yaralandı. Avcılar sahili Sadık Ahmet Caddesi üzerinde faaliyet gösteren ve daha önce aralarında husumet olan iki ayrı cafe bar çalışanları arasında sözlü tartışma çıktı. Tartışmanın silahlı çatışmaya dönüşmesi sonucu Abbas Özcan (30) silahla ağır yaralandı.  Olay yerine gelen ambulansla Medikana Hospital'e kaldırılan Özcan, kurtarılamayarak hayatını kaybetti.  Silahlı çatışmada, eski Avcılar Spor Kulübü Başkanı Gülhan Karakaya ile birlikte Fevzi Ulaş, Hasan Yüksel, Seyfi Altun ve Erdinç Erişkin de yaralandı.  Yaralılardan Seyfi Altun, Hasan Yüksel ve Erdinç Erişkin Bakırköy Dr. Sadi Konuk Eğitim ve Araştırma Hastanesine, Gülhan Karakaya Bakırköy Özel Acıbadem Hastanesine, Fevzi Ulaş ise Medikana Hospital'e kaldırılarak tedavi altına alındı.  Olayda kullanıldıkları sanılan 3 adet tabanca ele geçiren ve bazı kişileri gözaltına alan polisin olayla ilgili başlattığı soruşturma sürüyor.  

ETİKETLER

haber

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"Suriye, Libya ve Kanal İstanbul, Türkiye-Rusya hattında gerilim yaratıyor"...

"Babacan da Acemoğlu da 'demokrasi olmadan ekonomi düzelmez' diyor"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Ali Babacan: Memlekete baktıkça içim kan ağlıyor, yeni bir tek...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Hande Yener ve Demet Akalın'ı kabul etti...

Eski AKP kurucusu Şener: Erdoğan’ın mal varlığı Türkiye’nin milli güvenlik...

Ertuğrul Özkök: Cem Yılmaz 1999 yılında penis küçültme ameliyatı olmuş...

"İnan Kıraç, yerli otomobil projesinden çekildiğini törene gölge düşürmemek için...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24