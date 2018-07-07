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Banyoda fenalaşan Ukraynalı turist öldü

Levent YENİGÜN/KEMER (Antalya), (DHA)- ANTALYA'nın Kemer ilçesinde tatil yapan Ukraynalı Maksim Vereskun (31), banyoda duş alırken fenalaşıp, yaşamını yitirdi

07 Temmuz 2018 18:09

Levent YENİGÜN/KEMER (Antalya), (DHA)- ANTALYA\'nın Kemer ilçesinde tatil yapan Ukraynalı Maksim Vereskun (31), banyoda duş alırken fenalaşıp, yaşamını yitirdi.
​Kemer ilçesinde eşiyle birlikte tatil yapan Ukraynalı Maksim Vereskun, kaldıkları Beldibi Mahallesi\'ndeki 5 yıldızlı oteldeki odalarında duşa girdi. Vereskun\'un rahatsızlandığını fark eden eşi, otel yönetimini arayarak acil yardım istedi. Gelen sağlık ekiplerinin yaptığı müdahalelere karşın Maksim Vereskun yaşamını yitirdi.
Maksim Vereskun\'un cenazesi, otopsi için Antalya Adli Tıp Kurumu\'na gönderildi.

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