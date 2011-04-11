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Dünya

BANYAS'TA ÖLÜ SAYISI 9'A YÜKSELDİ ŞAM(A.A)

11 Nisan 2011 10:44

-BANYAS'TA ÖLÜ SAYISI 9'A YÜKSELDİ ŞAM(A.A) - 11.04.2011 - Suriye'nin Tartus kentine bağlı Banyas ilçesinde silahlı saldırıya uğrayan askeri araçta hayatını kaybedenlerin sayısı 9'a yükseldi. Resmi haber ajansı SANA'nın haberine göre, akşam üzeri Lazkiye-Tartus otobanı üzerinde seyreden bir askeri araç, silahlı kişilerin saldırısına uğradı. Saldırıda, ikisi subay, yedisi er olmak üzere 9 asker hayatını kaybetti. Olayda yaralanan 4'ü sivil 32 kişi ise tedavi altına alındı. "Otoban etrafındaki binaların ve ağaçların arasına saklanan silahlı kişilerin, askeri araca el bombası attıkları ve yaylım ateş açtıkları" kaydedildi. Banyas Devlet Hastanesi Müdürü Gıyas El Sammua, saldırıda yaralananların bazılarının durumunun ağır olduğunu söyledi. El Sammua, aynı otoban üzerinde seyreden bir ambulansa da ateş açılması sonucu ambulansın şoförü ile 2 sağlık görevlisinin yaralandığını bildirdi.

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