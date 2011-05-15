-BANVİT SERİYİ EŞİTLEDİ BANDIRMA (A.A) - 14.05.2011 - Beko Basketbol Ligi play-off çeyrek final serisi ikinci maçında Banvit, Edirne Olin'i 77-59 yenerek seride durumu 1-1 yaptı. Oldukça çekişmeli geçen maçın 6. dakikasını Seibutis'in sayılarıyla konuk takım 10-11 önde geçti. Toparlanan Banvit, Williams'ın etkili oyunuyla periyot sonunda rakibine 16-14 üstünlük sağladı. İkinci periyota iyi başlayan Banvit, Yiğitcan, Barış ve Golubovic ile bulduğu sayılarla 12. dakikayı 23-16 önde tamamladı. Konuk takım Edirne Olin, Seibutis ile etkili olmaya çalışsa da 18. dakikada durumu 34-28 yapan Banvit devreyi 41-30'luk skorla tamamladı. Üçüncü periyottan itibaren oyuna iyice ağırlığını koymaya başlayan ev sahibi takım, farkın kapanmasına izin vermeyerek 22. dakikayı 45-34 önde geçti. Bandırma temsilcisi, Barış Ermiş'in basketleriyle periyot sonunda 17 sayılık farka ulaştı: 60-43. Son periyotta savunmasını daha da sertleştiren Banvit, 35. dakikayı 68-54 önde geçerken sahadan da 77-59 galip ayrıldı. Banvit, bu galibiyette play-off serisinde durumu 1-1 yaptı. Salon: Banvit Kara Ali Acar Hakemler: Engin Kennerman xx, İsmail Aydın xxx, Kaan Büyükçil xx Banvit: Barış Ermiş xxx 15, Simmons xxx 12, Erol Can Çinko xx, Golubovic xxx 10, Williams xxx 15, Mutlu Akpınar xxx 9, Yiğitcan Turna xx 3, Dixon xxx 11, Bora Hun Paçun x 2, İzzet x Edirne Olin: Can Akın xx 4, Seibutis xxx 18, Samardjiski xx 8, Reha Öz x 6, Doliboa xxx 11, Erdal Bibo x, Ginevicius x 5, Caner Ercan x, Mehmet x, Davud Kamer xx 6, Ahmet x 1 1. Periyot : 16-14 Devre: 41-30 (Banvit lehine ) 3.Periyot: 60-43 5 Faulle Çıkanlar: 27.36 Davud Kamer, 37.39 Samardjiski ( Olin Edirne)