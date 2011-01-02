-BANVİT EVİNDE KAZANDI BANDIRMA (A.A) - 02.01.2011 - Beko Basketbol Ligi'nde yapılan maçta Banvit, kendi sahasında Aliağa Petkim'i 96-91 yendi. Maça Williams'ın basketiyle başlayan Banvit'e Aliağa Petkim Barış ile yanıt verdi. 3. dakikanın 7-7 eşitlikle geçildiği ilk periyotun son dakikalarına kadar maçta bariz bir üstünlük sağlayan olmadı. Son dakikada Yiğitcan ve Graves ile turnikeleri değerlendiren Banvit önce eşitliği sağladı daha sonra öne geçti. 26-23 Banvit adına Yiğitcan, son saniye üçlük sayısıyla periyotun sonucunu tayin etti: 29-23 İkinci periyoda daha iyi başlayan Aliağa Petkim, 14 dakikada durumu 35-33'e getirdi. Fitch'in arka arkaya attığı sayılarla rahatlayan Aliağa Petkim, ilerleyen dakikalarda savunma ve hücumda beklediği üstünlüğü kuramadı. Williams, Barış ve Graves'le rakibine üstünlük sağlayan Banvit, ilk yarıdan 52-44 önde ayrıldı. Banvit, ikinci yarıya Simmons'un basketiyle başladı. Hızlı hücumda başarılı olan Banvit, Simmons ve Barış'ın sayılarıyla 22. dakikayı 61-46 önde geçti. Polat, Fitch ve Kambala, Aliağa Petkim adına farkın açılmasını önlemeye çalışırken 24. dakikada skor Bnavit lehine 65-52'e oldu. Pota altında yoğun mücadelenin gerçekleştiği 3. periyot, Banvit'in 76-64 üstünlüğüyle sona erdi. Son periyota, Randle'nın basketiyle başlayan Aliağa Petkim, Kambala'nın faul atışlarıyla 32. dakikada farkı 7 sayıya indirdi. (76-69) Konuk ekip, sert savunmasıyla rakibine beklediği imkanı tanımayınca 35. dakika Banvit'in 80-74 üstünlüğüyle geçildi. Aliağa Petkim, Fitch, Hüseyin Beşok ve Kambala ile aradaki farkı 38. dakikada 3 sayıya kadar indirdi. Son dakikalarda, Williams, Simmons, Davis, Graves ve Barış ile potada etkili olan Banvit, sahadan 96-91 galip ayrıldı. Salon: Banvit Kara Ali Acar Hakemler: Fatih Söylemezoğlu xx, Mehmet Serdar Ünal xx, Ali Şakacı xx Banvit: Barış xxx 18, Simmons xxx 14, Graves xxx 10, Bora x, Williams xxx 17, İbrahim x, Mutlu x 2, Davis xxx 22, Yiğitcan xx 5, Golubovic xxx 8 Aliağa Petkim: Levent xx 7, Barış Güney xx 8, Randle xxx 14, Fitch xxx 26, Hunter xx 6, Polat xxx 8, Hüseyin Beşok xx 6, Fahri x, Kambala xxx 16, Mustafa x, 1. Periyot: 29-23 Devre: 52-44 3. Periyot: 76-64 5 Faul: 38.06 Kambala, 39.29 Barış Güney (Aliağa Petkim)