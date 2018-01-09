Banvit, AEK Atina'ya bileniyor

İSTANBUL, (DHA)

FIBA Şampiyonlar Ligi C Grubu 10\'uncu hafta maçında temsilcimiz Banvit yarın saat 20:00\'de kendi sahasında Yunanistan ekibi AEK Atina\'yı konuk edecek. Mücadele, Kara Ali Acar Spor Salonu\'nda oynanacak.

C Grubu\'nda çıktığı 9 maçta 6 galibiyet, 3 mağlubiyet elde eden Bandırma ekibi, grubun zirvesinde yer alıyor. Banvit, Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi\'nde ise 14 maçta 8 galibiyet, 6 mağlubiyet elde etti.

Deplasman ekibi AEK Atina ise 5 galibiyet, 4 mağlubiyet ile grubun 3\'üncü sırasında kendisine yer buldu. Atina ekibi, ligde çıktığı 11 maçta ise 6 galibiyet, 5 mağlubiyet elde etti.

İki takım arasında oynanan son maçta, Banvit deplasmanda AEK Atina\'yı 74-70 mağlup etmeyi başarmıştı.