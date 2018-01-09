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Spor

Banvit, AEK Atina'ya bileniyor

İSTANBUL, (DHA) FIBA Şampiyonlar Ligi C Grubu 10'uncu hafta maçında temsilcimiz Banvit yarın saat 20:00'de kendi sahasında Yunanistan ekibi AEK Atina'yı konuk edecek

09 Ocak 2018 12:42

İSTANBUL, (DHA)

FIBA Şampiyonlar Ligi C Grubu 10\'uncu hafta maçında temsilcimiz Banvit yarın saat 20:00\'de kendi sahasında Yunanistan ekibi AEK Atina\'yı konuk edecek. Mücadele, Kara Ali Acar Spor Salonu\'nda oynanacak.
C Grubu\'nda çıktığı 9 maçta 6 galibiyet, 3 mağlubiyet elde eden Bandırma ekibi, grubun zirvesinde yer alıyor. Banvit, Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi\'nde ise 14 maçta 8 galibiyet, 6 mağlubiyet elde etti.
Deplasman ekibi AEK Atina ise 5 galibiyet, 4 mağlubiyet ile grubun 3\'üncü sırasında kendisine yer buldu. Atina ekibi, ligde çıktığı 11 maçta ise 6 galibiyet, 5 mağlubiyet elde etti.
İki takım arasında oynanan son maçta, Banvit deplasmanda AEK Atina\'yı 74-70 mağlup etmeyi başarmıştı.

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