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Spor

BANVİT: 81 ? EWE BASKETS OLDENBURG: 72 BANDIRMA (A.A)

07 Aralık 2010 23:26

-BANVİT: 81 – EWE BASKETS OLDENBURG: 72 BANDIRMA (A.A) - 07.12.2010 - Basketbol Erkekler Avrupa Kupası A Grubu'nda Banvit, Ewe Baskets Oldenbur'u 81-72 yendi. İlk periyota hızlı başlayan konuk takım, 5. dakikayı 9-8 önde geçti. Pota altında Baynes'i iyi paslarla buluşturmayı bilen Alman ekibi, periyotu 17-16 önde bitirdi. İkinci periyota hızlı başlayan Banvit, 16. dakikayı 29-26 üstün tamamladı. Periyotun son bölümünde 10 sayılık farka ulaşan Banvit, devreye de 41-31 tamamladı. Üçüncü periyotta sert savunma yapan Alman ekibi Baynes ve Campbell'le 6-0 lık bir seri yakalayarak farkı indirdi. 24. dakika 45-43 Banvit'in üstünlüğüyle geçildi. Graves ile sayılar bulan Banvit, İbrahim'in 3 sayılık basketiyle 25. dakikada farkı yeniden 8 sayıya çıkardı: 51-43. İbrahim ve Williams ile sayılar üreten Banrdırma temsilcisi 3. periyotu da 60-53 önde geçti. Etkinliğini son periyotta da sürdüren Banvit, 35. dakikayı 70-59 önde bitirirken sahadan da 81-72 galip ayrıldı. Salon: Kara Ali Acar Hakemler: Christodoulou Christos xx (Yunanistan) Zuropovic Ademir xx( Bosna Hersek), Tomov Miroslav xx (Bulgaristan) Banvit: Barış Ermiş xxx 8, Simmons xxx 12, Graves xxx 14, Bora Hun Pacun xx 4, Williams xxx 12, İbrahim xxx 13 , Mutlu xx 3, Davis xxx 9 , Yiğitcan x, Golubovic xxx 6, Ewe Baskets Oldenburg: Lukauskis xx 7, Baynes xxx 21, Campbell xxx 9, Stevic xxx 7, Paulding xxx 21, Smeulders xx 3, Hain x, Naughton xx 4, 1. Periyot: 16-17  Devre: 41-31 (Banvit lehine) 3. Periyot: 60-53 5 Faulle Çıkan: 34.32 İbrahim (Banvit)

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