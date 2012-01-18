-Banvit: 77 - Krka Nova Mesto : 65 BANDIRMA (A.A) - 17.01.2012 - Banvit, Eurocup Top 16 K Grubu'ndaki ilk maçında Slovenya'nın Krka Novo Mesto takımını 77-65 yendi Maçın ilk periyodu karşılıklı basketlerle geçti. Banvit, Williams,Simmons ve Barış Ermiş'in basketleriyle 6. dakikayı 10-8 önde tamamladı. Konuk takım 7. dakikada durumu 10-10 yaparken, bu bölümden sonra etkinliğini arttıran Banvit ilk periyodu 21-15 önde bitirdi. Çekişme ikinci periyotta da sürdü. İki takım da katı savunma uygularken Banvit, Bajramoviç'in basketiyle 13. dakikayı 23-20 önde geçti. Williams ve Davis ile etkili olan ev sahibi takım skor üstünlüğünü 15. dakikada da korudu: 30-27. Bu bölümden sonra savunmasını daha da sertleştiren Banvit devre sonunda 7 sayılık farka ulaştı: 40-33. Üçüncü periyoda Simmons ve Hammonds'un üç sayılık basketleriyle başlayan ev sahibi takım 22. dakikada durumu 46-36 yaparak 10 sayılık fark sağladı. Konuk Krka Novo Mesto, Afik ve Zoran ile etkili olmaya çalışsa da Banvit, Davis'in pota altından bulduğu sayılarla 25. dakikada skoru 52-38 yaptı. Bandırma temsilcisi periyodu da 57-49 önde tamamladı. Son periyoda 8 sayılık farkın rahatlığı ile başlayan Banvit, Cemal Nalga, Bajramovic ile hücumda etkili olunca, 33. dakikayı 61-49'luk skorla geçti. Banvit sahadan 77-65 galip ayrıldı. Salon: Banvit Kara Ali Acar Hakemler: Roberto Chiari xxx (İtalya), Marius Ciulin xx (Romanya), Omer Esteron xxx (İsrail) Banvit: Barış xxx 3, Williams xxx 8, Davis xxx 12, Simmons xxx 11, Hammonds xxx 5, Erkan xx 2, Serkan xxx 14, İzzet xx 3, Cemal xxx 7, Bajramovic xxx 12, Krka Novo Mesto: Uros xxx 10, Afik xxx 11, Zoran xxx 13, Jure Balazic xxx 8, Jure Lalilc xxx 7, Matej xx 2, Simon x, Edo x 3, Bojan x 2, Ben xx 9 1. Periyot : 21-15 Devre : 40-33 (Banvit lehine) 3. Periyot : 57-49