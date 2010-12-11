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Spor

BANVİT: 59

11 Aralık 2010 17:31

-BANVİT: 59 - EFES PİLSEN: 56 BANDIRMA (A.A) - 11.12.2010 - Beko Basketbol Ligi'nde Banvit, Efes Pilsen'i 59-56 yendi. Maça iyi başlayan Efes Pilsen, 5. dakikayı 8-9 önde geçti. 9. dakikaya 15-12 önde giren Banvit, periyot sonunda farkı 7 sayıya çıkardı: 19-12. Uyguladığı sert savunmayla rakibine fazla sayı şansı tanımayan Bandırma temsilcisi, 13. dakikada skoru 23-14 yaparak farkı 9 sayıya çıkardı. Bu bölümden sonra toparlanan Efes Pilsen, 17. dakikada farkı 5 sayıya kadar indirdi (28-23). Banvit, farkın daha da azalmasını önleyerek devreyi 34-29 önde bitirdi. Savunmadaki disiplinli oyununu üçüncü periyota da taşıyan Banvit, 22. dakikayı 37-31 önde geçti. Bu bölümden sonra etkili oynamaya başlayan Efes Pilsen, 25. dakikada durumu 39-38 yaparak farkı 1 sayıya indirirken, 26. dakika 40-40 eşitlikle geçildi. Banvit, periyotu 46-44 önde bitirdi. Karşılaşmanın son periyotu oldukça çekişmeli geçti. Efes Pilsen, 32. dakikada Vujcic'in sayısıyla 46-46 ile yeniden eşitliği sağladı. Ancak rakibinin öne geçme çabalarına izin vermeyen Banvit, 26. dakikası da 48-48'lik beraberlikle geçilen maçı 59-56 kazandı. Salon. Kara Ali Acar Hakemler : Murat Biricik xx, Halil Baldemir xx, Alper Özgök xx Banvit : Barış Ermiş xxx 4, Mutlu xx 6,  Davis x, Golubovic xxx 10, Graves xx 5, İbrahim xx 3,  Yiğitcan x 1, Simmons x,  Bora Hun Paçun xxx 12, Williams xxx 18 Efes Pilsen: Wisnievski x, Rakocevic xxx 17, Kerem Gönlüm xx 9,  Vujcic xx 6,  Sinan Güler x,  Roberts x 2,  Kerem Tunçeri xx,  Thornton xxx 9,  Ender Arslan xx 4,  Ersin Dağlı xx 9 1.Periyot: 19-12 Devre: 34-29 (Banvit lehine) 3.Periyot: 46-44  5 Faule Çıkanlar: 36.43 Graves (Banvit),  39.70 Vujcic (Efes Pilsen)

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