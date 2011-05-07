-BANVİT: 109 - OYAK RENAULT: 79 BANDIRMA (A.A) - 07.05.2011 - Beko Basketbol Ligi'nde Banvit, sahasında OYAK Renault'u 109-79 yendi. Salon: Banvit Kara Ali Acar Hakemler: Murat Biricik xxx, Sami Özel xxx, Tekin Özübir xxx Banvit: Şafak xxx 3, Barış Ermiş xxx 5, Davis xxx 20 , Simmons xxx 14 , Williams xxx 17 , Mutlu xxx 17 , Yiğitcan xxx 8, Dixon xx 1, Golubovic xxx 15 , Bora xxx 6, İbrahim x 3 OYAK Renault: Conroy xxx 22, Serkan xx 8, Tufan x 4, Mays xxx 23 , Allen xxx 13, Ogün x 3, Nedim x 2, Uğur x 2, Cem x 2 1. Periyot: 38-9 Devre: 61-30 3. Periyot: 80-49 5. Faulle Çıkan: 34.00 Allen (OYAK Reanult)