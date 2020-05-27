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Banu Özdemir'in tutukluluğuna yapılan itiraz reddedildi

Özdemir'in Twitter’daki karakter kısıtı nedeniyle ardı ardına 4 paylaşım yapması 'kasıt' sayılmıştı

27 Mayıs 2020 18:13

İzmir’de cami hoparlörlerinden çalınan "Çav Bella" marşının videosunu paylaştığı için cezaevine giren Eski CHP İzmir İl Başkan Yardımcısı Banu Özdemir’in tutukluluğuna yapılan itiraz reddedildi.

CHP’li Banu Özdemir’in cami hoparlörlerinden “Çav Bella” marşı çalınmasına ilişkin sosyal medya paylaşımı nedeniyle tutuklanmıştı. Özdemir’in tutukluluğuna yapılan itiraz reddedildi.

Özdemir’in avukatı Süleyman Karadağ İzmir 3’üncü Sulh Ceza Hakimliğine sunduğu itiraz dilekçesinde, Türkiye’nin yüzde 99’nun Müslüman olduğuna dikkat çekerek, “Müvekkilim kimi kime karşı kışkırtacaktır?” diye sormuştu.

Özdemir’in tutuklanmasına “Kasıt var” diye gerekçe gösterilen Twitter’daki karakter kısıtı nedeniyle ardı ardına yapılan 4 paylaşım hakkında da Karadağ, “Meslek hayatım boyunca gördüğüm en ilginç tutuklama gerekçesi” demişti.

Özdemir’in Koronavirüs sürecinde tutuklandığının altını çizen Karadağ, Meclis’te kabul edilen infaz indirim yasasını hatırlatarak, “Ülke genelinde binlerce hükümlü tahliye edilmiş hatta tüm ülkenin tanıdığı mafya liderleri de bu yasadan faydalanmıştır. Fakat aynı duyarlılık suç işlediği sabit olmayan müvekkilim için gösterilmemiştir” ifadelerini kullanmıştı. (ANKA)

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