Banu Özdemir'in tutukluluğuna yapılan itiraz reddedildi

CHP’li Banu Özdemir’in cami hoparlörlerinden “Çav Bella” marşı çalınmasına ilişkin sosyal medya paylaşımı nedeniyle tutuklanmıştı. Özdemir’in tutukluluğuna yapılan itiraz reddedildi.

Özdemir’in avukatı Süleyman Karadağ İzmir 3’üncü Sulh Ceza Hakimliğine sunduğu itiraz dilekçesinde, Türkiye’nin yüzde 99’nun Müslüman olduğuna dikkat çekerek, “Müvekkilim kimi kime karşı kışkırtacaktır?” diye sormuştu.

Özdemir’in tutuklanmasına “Kasıt var” diye gerekçe gösterilen Twitter’daki karakter kısıtı nedeniyle ardı ardına yapılan 4 paylaşım hakkında da Karadağ, “Meslek hayatım boyunca gördüğüm en ilginç tutuklama gerekçesi” demişti.

Özdemir’in Koronavirüs sürecinde tutuklandığının altını çizen Karadağ, Meclis’te kabul edilen infaz indirim yasasını hatırlatarak, “Ülke genelinde binlerce hükümlü tahliye edilmiş hatta tüm ülkenin tanıdığı mafya liderleri de bu yasadan faydalanmıştır. Fakat aynı duyarlılık suç işlediği sabit olmayan müvekkilim için gösterilmemiştir” ifadelerini kullanmıştı. (ANKA)

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