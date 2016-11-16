Banu Alkan: Trump beni tepeden tırnağa süzdü

Star TV ekranlarında yayınlanan 'Duymayan Kalmasın' programına konuk olan 'Afrodit' lakaplı Türk sinemasının efsane oyuncularında Banu Alkan, "Donald Trump'ın yanına gittim ve çimenlerle ilgili şikayetimi söyledim. 'Sizin yüzünüzden çimenler mahvoldu' dedim. Beni tepeden tırnağa süzdü ve 'Küçük Hanım o çimler blok bloktur ve bozulanları kaldırıp yerine yenilerini koyabilirsiniz, onlar hazır çim' şeklinde bir açıklaması oldu" dedi.

Banu Alkan şunları söyledi:

"Bir davet için Miami'deydim. Konakladığım otelin bahçesindeki çimenler de gerçekten çok güzel görünüyordu. Ancak bir gün bu çimenlerin üzerine çadırlar kurulduğunu gördüm. Buna çok sinirlendim ve bunun nedenini sordum; görevliler New York'dan bir iş adamı geleceğini söyledi ve hazırlıkların da onun adına yapıldığını belirttiler.

"Beni tepeden tırnağa süzdü"

Geceye katıldığımda etkinliğin Donald Trump için yapıldığını gördüm, yanına gittim ve çimenlerle ilgili şikayetimi söyledim. 'Sizin yüzünüzden çimenler mahvoldu' dedim. Beni tepeden tırnağa süzdü ve 'Küçük Hanım o çimler blok bloktur ve bozulanları kaldırıp yerine yenilerini koyabilirsiniz, onlar hazır çim' şeklinde bir açıklaması oldu. Tabi yıllar önce o zaman hazır çimin ne olduğunu bilmiyoruz, ben de yetişmesi uzun zaman alacağı için adama kızmıştım."