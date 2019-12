THY Çağrı Merkezi'ne gelen bazı telefonlar akıllara durgunluk veren cinsten. Vatan gazetesi yazarı Can Ataklı bu diyaloglardan bazılarına bugünkü köşe yazısında yer verdi.



Güldüren THY diyalogları



THY Çağrı Merkezi'nde çalışanlar hergün yüzlerce telefona cevap vermek zorundalar. Rezervasyon yaptırmak isteyen, uçak saatlerini soran, bilgi isteyen binlerce kişi bu merkezi arıyor.



Tabii arada sırada kimi acemilikten, kimi bu tür konuşmalara alışık olmadığından kimi de bilgisizlikten pek çok tuhaf diyalog oluşuyor.



İşte THY Çağrı Merkezi'nde çalışanlardan birinin kendisinin ve arkadaşlarının başına gelenlerden bir demeti:



- İyi günler, danışma...



- İyi günler, bugün nereden bilet alabiliriz?



- Bugün sadece Taksim ve havalimanı açık.



- Anladım. Taksim'deki havalimanının telefonunu alabilir miyim?



***



- Günaydın, Semiha Yankı Havalimanı'nın telefonunu alabilir miyim?



(Sabiha Gökçen demek istiyor!)



***





- Diyarbakır'a yer var mı acaba?



- Malesef yok efendim?



- O zaman beni yedek kulübesine yazar mısınız?



***



- İyi günler iç hatlar...



- Bant kaydı mısınız, yoksa gerçek mi?



***





- İstanbul'a son uçak kaçta?



- Nereden?



- Buradan...



- Nereden arıyorsunuz?



- Şehir içinden...



- Hangi şehirden?



- Erzurum'dan...



***



Trabzon'dan bir yolcu havaalanını arar ve sorar:



- İyi akşamlar, hanımefendi Trabzon-İstanbul arası ne kadar sürüyor acaba?



- (Call center çalışanı beklemeye alır) Bir saniye efendim...



- Tamam teşekkürler, iyi akşamlar (Telefonu kapatır)



***



- Ne kadar kalacaksınız Almanya'da?



- Neden soruyorsunuz?



- Ona göre bilet keseceğim...



- Eee olsun ben uçakta kalmayacağım ki otelde kalıcam!



***



- Çocuğumla ben uçucam. Oğluma çocuk fiyatı istiyorum ne kadardı?



- Çocuğunuzun 12 yaşını aşmaması gerekiyor, kaç yaşındaydı?



- 32 yaşında!



***



- Telefona İngilizce hat geldiğini ekrandan gören personel:



- Reservation, may I help you?



- Aaa.. Ben yanlış basmıştım. Şimdi İngilizce mi konuşmam gerekecek?



***



- Hiç yer yok malesef!



- Ama ben askerim?



- Hiç yer yok malesef!



- Hiç mi yok?



- Hiç yer yok malesef!



- Ben yere otursam?



- Bizans class'a rezervasyon istiyorum?



***



Adana uçağında yolcu karşılayan hostes koltuğunu bulamayan yolcuya sorar:



- Hangi numarada oturuyorsunuz beyfendi?



- Sanayi Mahallesi, 14 numara.