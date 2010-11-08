-BAN, NETANYAHU İLE GÖRÜŞECEK BİRLEŞMİŞ MİLLETLER (A.A) - 08.11.2010 - BM Genel Sekreteri Ban Ki-mun, ABD'de temaslarını sürdüren İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu ile görüşecek. Genel Sekreter Ban'ın BM'deki ofisinde TSİ ile gece yarısından sonra başlayacak görüşmenin ardından BM Sözcülüğünün yazılı bir açıklama yapması bekleniyor. İsrail'in BM Daimi Temsilciliği basın yetkilileri ise görüşmenin ardından Netanyahu'nun gazetecilere açıklama yapmasının beklenmediğini söylediler. Öte yandan; İsrail, Gazze'ye yardım götüren gemilere 31 Mayısta yaptığı saldırıyı soruşturan ve BM Genel Sekreteri Ban tarafından kurulan BM Soruşturma Komisyonu'na hala ara raporunu vermedi. Türkiye, eylül başında kendi ara raporunu Komisyon'a sunmuştu. Netanyahu'nun Genel Sekretere, Lübnan sınırındaki bölünmüş Gajar köyünün kuzeyinden askerlerini tümüyle çekme planını sunmasının beklendiği belirtilmişti.