-BANLİYÖ TREN SEFERLERİNE ARA ANKARA (A.A) - 29.07.2011 - TCDD Genel Müdürlüğünün Başkentray Projesi ve Ankara Büyükşehir Belediyesinin alt/üst geçit ve köprü inşa çalışmaları nedeniyle 1 Ağustos 2011 Pazartesi gününden itibaren banliyö tren seferlerine ara verilecek. TCDD Genel Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamada, Başkentray Projesi ile Ankara-Sincan banliyo hattının metro standardına kavuşacağı ifade edildi. Başkentin demiryolu ve karayolu trafiğini rahatlatmak amacıyla mevcut demiryolu hattında yapılacak çalışmalar sonucunda banliyö hattının metro standardına getirileceği, Ankara Büyükşehir Belediyesince demiryolu alt ve üst geçitleri ve köprü inşa edilerek tüm hemzemin geçitlerin kaldırılacağı belirtilen açıklamada, başkentin demiryolu ve karayolu trafiğini rahatlatmak amacıyla mevcut demiryolu hattında çalışmaların başlayacağı bildirildi. Bu yöndeki çalışmaların sağlıklı ve hızlı bir şekilde yürütülmesi amacıyla Kayaş-Sincan hattında 1 Ağustos'tan itibaren banliyö taşımacılığına ara verileceği duyurulan açıklamada, Ankaralılara metro konforunda hizmet vermek üzere daha önce temin edilen ve hizmete giren yeni banliyö setlerinin yanı sıra Başkentray Projesi kapsamında mevcut demiryolu hatlarının tamamen yenileneceği, Ankara-Sincan'ın 5, Ankara-Kayaş'ın 4 hatlı hale getirileceği bildirildi. Böylece banliyö hattı ile diğer yolcu ve yük trafiğinin birbirinden ayrılacağı ifade edilen açıklamada, bu çalışmalar kapsamında Kayaş yönünde 13, Sincan yönünde ise 2 karayolu alt geçidi inşa edileceği kaydedildi. Mevcut hatların tamamının alt-üstyapı ve elektro mekanik sistemleri ile banliyö hattında bulunan tüm istasyonların engelli vatandaşların kullanımına uygun şekilde metro standardında, modern mimari anlayışla yeniden inşa edileceği belirtilen açıklamada, tüm istasyonlarda otomatik ücret-veri toplama turnikesi, anons ve kamera sistemi kurulacağı bildirildi. -YHT SEFERLERİ DEVAM EDECEK- Açıklamada, banliyö trenlerinin seferlerine ara verdiği süreçte Ankara Büyükşehir Belediyesinin alt/üst geçit ve köprü inşa edeceği, bu çalışmalar kapsamında Atatürk Orman Çiftliği geçidi (AOÇ) olarak bilinen Gazi İstasyonu üst geçit köprüsü, TİGEM mevkinde karayolu altgeçidi, Celal Bayar Bulvarı hipodrom karayolu alt geçidi, Gazi Devlet Hastanesi yanı karayolu alt geçidi, Anadolu Bulvarında bulunan Marşandiz köprüsünün yıkılarak yeniden inşa edileceği, ayrıca Şaşmaz üst geçit köprüsünün yapılacağı kaydedildi. Banliyö trenlerinin, çalışmalar nedeniyle 1 Ağustos'tan itibaren ikinci bir bildirime kadar işletilemeyeceği bildirilen açıklamada, diğer ana hat trenleri ile Yüksek Hızlı Trenlerin işleyişlerinde herhangi bir değişiklik olmayacağı ifade edildi.