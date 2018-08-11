BANKTA OTURAN KADININ VURULMA ANI KAMERADA

* Kağıthane\'de evinin önünde oturan kadın sokakta sıkılan kurşulanların hedefi oldu. Hastaneye kaldırılan kadın hayatını kaybetti.

Haber-Kamera: Zeki GÜNAL Alper KORKMAZ-İdris TİFTİKCİ-İSTANBUL DHA

Kağıthane\'de evinin önündeki bankta oturan kadın sokakta sıkılan kurşulanların hedefi oldu. Ağır yaralı olarak hastaneye kaldırılan kadın hayatını kaybetti. Olay anı güvenlik kamerasına yansıdı.

Olay dün gece saat 23:30 sıralarında yaşandı. Hamidiye Mahallesi\'nde Kaymak Sokak\'ta çıkan silahlı kavga sırasında mermilerden biri evinin önündeki bankta komşusuyla sohbet eden Zübeyde Kahraman\'a (40) isabet etti. Kahraman\'ın vurulduğunu gören komşuları ve akrabaları yardıma koştu. Haber verilmesi üzerine gelen sağlık ekipleri Kahraman\'a olay yerinde ilk müdahalede bulundu. Daha sonra ambulansla özel bir hastaneye kaldırılan Zübeyde Kahraman kurtarılamadı. Adli Tıp Kurumu morguna kaldırılan Zübeyde Kahraman\'ın vücudunda 1 adet kurşun yarası tespit edildi. Olayı araştıran polis ekipleri saldırgan yada saldırganları yakalamak için çalışma başlattı.

OLAY ANI GÜVENLİK KAMERASINDA

Güvenlik kamerasına yansıyan görüntülerde Zübeyde Kahraman komşusuyla oturuyor. Silah sesiyle komşu kadın yerinden kalkıp kaçıyor. Vurulan Zübeyde Kahraman oturduğu yerde hareketsiz kalıyor. Çevredekiler koşarak gelip Kahraman\'a yardım etmeye çalışırken olay yerinde büyük panik yaşanıyor. Kahraman\'ın cenazesi ikindi namazını müteakip kılınan cenaze namazının ardından Hasdal Mezarlığı\'nda toprağa verildi.

Görüntü Dökümü

GÜVENLİK KAMERASI GÖRÜNTÜLERİ

-Zübeyde Kahraman\'ın komşusu bir kadınla bankta oturması

-Komşu kadının silah sesiyle yerinden kalkıp kaçması

-Zübeyde Kahraman\'ın yerinde hareketsiz kalması

-Çevredekilerin yardıma koşması

-Yaşanan panik

AKTÜEL KAMERA GÖRÜNTÜLERİ

-Olay yeri

-Zübeyde Kahraman\'ın oturduğu bank

-Taziye için gelen vatandaşlar

-Yerdeki kanların yıkanması

-Genel ve detay görüntüler

-Cenazeden görüntü

-Ağlayan yakınları

-Zübeyde Kahraman\'ın sağlık fotoğrafı

