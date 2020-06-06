Banksy: Beyaz olmayanlar sistem tarafından yüzüstü bırakıldı

Banksy'nin eserinde, siyah bir figürün yer aldığı anıt portresinin üstündeki ABD bayrağının alt köşesini tutuşturan mum alevi görülüyor.

Banksy yaptığı paylaşımda, ilk başta sessiz kalmayı ve siyah ABD'lilerin bu sorun hakkında söyleyeceklerini dinlemek istediğini, ancak daha sonra ‘bunun siyahların değil, kendi problemi olduğuna’ karar verdiğini belirterek, “Renkli insanlar sistem yüzünden başarısız oluyor. Beyaz sistem yüzünden” diye yazdı.

Bu durumu, arızalanan bir borunun alt katlarda yaşayan insanların dairelerini batırmasına benzeten Banksy, “Bu yanlış sistem onların yaşamına acı veriyor, ama (boruları) tamir etmek onların işi değil. Kimse onları üst dairelere sokmuyor” ifadelerini kullandı.

Banksy, bunların beyaz insanların sorunları olduğunu, aksi takdirde birilerinin yukarı çıkıp kapıyı kırmak zorunda kalacağını kaydetti.