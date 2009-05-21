Bankaya yatan kiraya aylık istisna limiti...

Maliye Bakanlığı, kiraların bankalar kanalıyla tahsilinde uygulanan 500 liralık sınırı aşağı çekmeye hazırlanıyor.



Gelir İdaresi Başkanlığının Maliye Bakanı Mehmet Şimşek'e verdiği brifing sırasında, kiraların bankalar kanalıyla tahsili konusu da gündeme geldi.



Gelir İdaresi Başkanlığı yetkilileri, brifing sırasında halen 500 liranın üzerindeki kiraların bankalar kanalıyla ödendiğini belirtti ve kayıt dışı ekonomiyle mücadele için bankacılık kanalı üzerinden ödemelerin daha da yaygınlaştırılmasının planlandığını ifade etti.



Maliye Bakanı Şimşek de, gayrimenkul sermaye iradı gelirlerine uygulanan 2 bin 600 liralık istisnaya dikkat çekerek, "Bankacılık sistemi üzerinden tahsil edilen kira gelirlerindeki 500 liralık limit, aylık GMSİ istisnası düzeyine indirilebilir. Bu konuyu değerlendirin" dedi.



Gelir İdaresi Başkanlığı yetkilileri, 500 lira ve üzerindeki kiraların bankalar kanalıyla ödenmesi uygulaması hayata geçirilirken, ileride bu limitin biraz daha aşağı indirilmesinin öngörüldüğünü belirterek, AA'ya şu değerlendirmede bulundular:



"Yeni dönemde, bankalara yatan kiralardaki 500 liralık limit düşürülebilir. Sayın Bakan, burada kira gelirindeki yıllık istisnanın 1 aylık tutarının baz alınmasının değerlendirilmesini istedi. Bu yönde bir düzenlemeye gidildiğinde, halen uygulanan 2 bin 600 liralık yıllık istisna, aylık 217 liralık bir istisnaya denk geliyor. Bu durumda 217 liranın üzerindeki kiraların bankalar kanalıyla ödenmesi gündeme gelebilir. Böylece, kira geliri için beyanname vermesi gereken bütün ev sahipleri, kira gelirini bankacılık sistemi üzerinden geçirmiş olur.



Bu arada kira gelirlerindeki vergi istisnasının kaldırılması veya düşürülmesi diye bir şey yok. Halen ücretlilere asgari geçim indirimi uygulanıyor. Ticari kazanç sahipleri, bazı harcamalarını vergiden istisna ediyor, zarar yazabiliyor. Gayrimenkul sermaye iratlarındaki istisna da, diğer mükelleflere de tanınan bu tür istisnaların bir çeşidi."



Maliye Bakanı Şimşek, brifing sırasında gecikme zammının bir miktar düşürülmesi gerektiğini de söyledi. Katma değer vergisiyle ilgili istisnaların da fazla olduğunu belirten Şimşek, istisna ve muafiyetlerin yeniden gözden geçirilmesi gerektiğini ifade etti.

